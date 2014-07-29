Около $4 млн выделят на 16 научных проектов в Казахстане

Дополнительную коммерческую поддержку получат инновационные научные проекты, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на вице-министра образования и науки Казахстана Такира Балыкбаева. С января по февраль 2014 года состоялся конкурс по грантовой программе. Победителями стали 16 проектов с общим финансированием 710 млн тенге.

"Из 526 претендентов победителями стали 16 проектов, - сообщил в ходе брифинга вице-министр. - Ранее в рамках проекта Международным советом по науке и коммерциализации были отобраны и реализованы 33 коммерчески ориентированных проекта НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки - Прим. автора). Для группы старших научных сотрудников сумма проекта составила до $1,5 млн, для младших - до $600 тыс."

Конкурс проводится по приоритетным направлениям развития науки: энергетика, глубокая переработка сырья и продукции, информационные и телекоммуникационные технологии и др. Есть 2 типа грантов - обоснование концепции (22 млн тенге - до 6 месяцев) и разработка промышленного образца (74 млн тенге - до 18 месяцев).