Около 40 человек погибли при столкновении двух автобусов в Сенегале

В результате столкновения двух автобусов в области Кафрин в Сенегале погибли 38 и ранены почти 100 человек, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru .

Фото: Senenews TV

О ЧП сообщает портал Senenews.

"Согласно ряду источников, предварительное число погибших составляет 38, и по меньшей мере 100 пострадали. Автобус, ехавший из Дакара, столкнулся с другим автобусом из региона Кедугу", — говорится в сообщении.

Президент страны Маки Салл выразил соболезнования в связи с трагедией и объявил в стране трехдневный траур.