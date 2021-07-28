Около 40 млн гектаров пастбищ в Казахстане фактически простаивают
Марина Демченко
Специалистами АО «Информационно-учетный центр» завершен мониторинг использования земель, отведенных под пастбищные угодья. При этом выяснилось, что почти
37 тыс. казахстанских сельхозформирований не используют их должным образом.
У одних большая часть выпасов попросту простаивает по причине нехватки, а то и полного отсутствия скотины. Другие от безысходности или по незнанию используют пастбища слишком интенсивно, с чрезмерной нагрузкой, что ведет к их деградации.