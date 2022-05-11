Около 5 млрд тенге выделили на санаторно-курортное лечение для детей с инвалидностью

В Казахстане ребенку с инвалидностью будет предоставлена возможность получить санаторно-курортное лечение вместе с одним из родителей или законным представителем - для этого предусмотрено 4,9 млрд тенге. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает Kazpravda.kz.

Как отметили в министерстве, подготовленный депутатами Сената законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью" предусматривает внесение изменений в 76 законодательных актов.

Таким образом, в действующее законодательство будут внесены следующие нововведения, направленные на повышение соцзащиты граждан с особыми потребностями:

- ребенку с инвалидностью будет предоставлена возможность получить санаторно-курортное лечение вместе с одним из родителей или законным представителем. Для этого предусмотрено 4,9 млрд тенге;

- для удобства передвижения лиц с инвалидностью в общественном транспорте на городских маршрутах предусмотрен закуп автобусов, оборудованных специальными приспособлениями для людей с особыми потребностями;

- социальным предпринимателям, нанимающим лиц с инвалидностью, будет оказываться поддержка в пределах 1% от дохода, направляемого недропользователями на социально-экономическое развитие региона;

- увеличится количество психолого-медико-педагогических консультаций. Если раньше для открытия одного ПМПК по нормативам требовалось от 60 тыс. детей, то теперь эта цифра будет снижена до 50 тыс. детей;

- при чрезвычайной ситуации продление срока инвалидности, установление степени утраты трудоспособности и продление срока индивидуальной программы реабилитации будет осуществляться автоматически.