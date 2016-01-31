Около 50 человек погибли при двойном теракте в Дамаске

В столице Сирии прогремели два мощных взрыва, в результате которых жертвами стали почти 50 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на news-front.info.
"В провинции Дамаск в районе Сеида Зейнаб прогремел террористический взрыв, в результате чего 45 человек погибли и 110 получили ранения", – пишет сирийское издание САНА.
По их данным, сначала у автобусной остановки взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, а затем, когда люди собрались помочь пострадавшим, два смертника привели в действие взрывные устройства, закрепленные на поясах.
"В провинции Дамаск в районе Сеида Зейнаб прогремел террористический взрыв, в результате чего 45 человек погибли и 110 получили ранения", – пишет сирийское издание САНА.
По их данным, сначала у автобусной остановки взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, а затем, когда люди собрались помочь пострадавшим, два смертника привели в действие взрывные устройства, закрепленные на поясах.