Около 50 человек погибли при двойном теракте в Дамаске

В мире
Фото: news-front.info
В столице Сирии прогремели два мощных взрыва, в результате которых жертвами стали почти 50 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на news-front.info.

"В провинции Дамаск в районе Сеида Зейнаб прогремел террористический взрыв, в результате чего 45 человек погибли и 110 получили ранения", – пишет сирийское издание САНА.

По их данным, сначала у автобусной остановки взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, а затем, когда люди собрались помочь пострадавшим, два смертника привели в действие взрывные устройства, закрепленные на поясах.

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