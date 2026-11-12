Около 50 косуль заметили в зеленом поясе Астаны

В ходе авиамониторинга они оценили состояние лесных насаждений, обследовали труднодоступные участки и проверили, есть ли угроза для леса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии

«Одним из наиболее примечательных моментов авиационного наблюдения стало большое количество косуль, замеченных в зеленом поясе. В разных участках были зафиксированы группы по 4–5 особей, всего — около 50 косуль.

Это свидетельствует о том, что зеленый пояс Астаны становится не только лесным массивом, созданным трудом человека, но и благоприятной средой обитания для диких животных», - говорится в сообщении.