Около 50 видов национальных музыкальных инструментов изготавливает молодой ремесленник Абзал Акимбек

В свои 23 года житель села Рахат Енбекшиказахского района Абзал Акимбек стал известным на всю округу мастером по изготовлению музыкальных инструментов. Хорошим спросом пользуются созданные его руками домбры и кобызы. В ассортименте мастерской также экзотичные жетыген, дауылпаз, сыбызгы, шертер и другие национальные инструменты. Продукцию охотно покупают односельчане и жители окрестных сел, а также артисты, работники школ искусств и культурных учреждений.
Интерес к музыкальным инструментам у Абзала проявился еще в детстве. Будучи семиклассником, мальчик впервые пришел в мастерскую, где изготавливали домбры. Там он проводил все свободное время до самого окончания школы, а потом и колледжа. Отучившись, парень еще год трудился подмастерьем, а потом, набравшись опыта, решил открыть собственный цех.
Сельчанин обратился в региональный филиал Палаты предпринимателей, окончил учебные курсы «Бастау Бизнес». Затем, составив бизнес-план, защитил его перед госкомиссией и по программе «Жас кәсіпкер» выиграл грант на сумму 2,5 млн тенге. На эти средства были закуплены современные станки, инструменты и другое оборудование.
– Финансовая поддержка государства стала хорошим подспорьем для моего начинания, – рассказывает молодой человек. – Я с детства мечтал открыть мастерскую, а первые инструменты начинал делать в сарае дома. Сейчас вместе со мной в цехе работают трое парней, которых обучаю секретам ремесла, тому, чему сам научился в школьные годы.
Работа кропотливая, требует творческого подхода, а главное – ювелирной точности и терпения. Иногда на изготовление одной домбры или кобыза может уйти больше месяца. Каждое изделие отличается оригинальным исполнением, у каждого – свое неповторимое звучание. По словам мастера, нужно правильно подобрать материал – породу дерева, звук которого должен быть звонким и чистым. К примеру, Абзал использует орех, ель, клен, красное дерево, а также некоторые разновидности тропических африканских деревьев.
– Чтобы инструмент зазвучал и прослужил долго своему хозяину, нужно помнить о качестве труда, – убежден ремесленник. – Важно вкладывать душу в творческий процесс, передавать изделию положительную энергию. И тогда любая поделка становится шедевром, настоящим произведением искусства. Большинство инструментов мы изготавливаем в особом этностиле, с национальным колоритом. Хотим, чтобы традиции древних мастеров передавались молодому поколению. В перспективе Абзал планирует расширить мастерскую, а также принимать участие в отечественных и международных выставках декоративно-прикладного искусства.
Дух независимости в лошадях ничем не перебить, да и нет в этом нужды: тем они и прекрасны
Почему коты любят синиц и ненавидят голубей?
До недавних пор казаха невозможно было представить без лошади, ибо наездник и животное были единым целым
Существует легенда, что есть дети, которые лежанию на диване со смартфоном в руках предпочтут катание с горки на целлофановых пакетах и игру в снежки…
Достаточно знать сто слов, чтобы начать говорить на государственном языке
В нынешнем году знаменитый детский фильм «Менiң атым – Қожа» – «Меня зовут – Кожа» отмечает 60-летие выхода на экраны
Наверняка кто-то из вас уже видел в столице фиолетовые ящики. Большие, как холодильники, они ярким пятном выделяются в пейзаже дворов. На самом ящике – краткая инструкция, зачем он здесь стоит: это «представительство» благотворительного магазина LikeKomek
Впервые в Казахстане презентовано практическое руководство по выявлению жертв торговли людьми, оказанию им помощи и их перенаправлению
Штраф на сумму свыше 2 млн тенге заплатит ТОО «Сигма-газ», поставляющее голубое топливо жителям Алматинской области
Для обеспечения населения системой пассажирских перевозок в Алматинской области создан муниципальный автобусный парк
В Туркестане стартовал первый межпарламентский форум государств Центральной Азии
Сталинград как символ мужества
Все начинается с любви
Город с шахтерской душой
Главный экспонат
«Шинель» – 5 баллов!
Госзакупки быстрые и прозрачные
Оперативно, корректно, по существу
Образование для всех?
ЖКХ для космической гавани
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Токаев подписал закон о цифровых активах
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
Из космоса опасные сигналы
Жумангарин встретился с руководителем Wildberries
Подростку с кольцом в носу понадобилась помощь спасателей в Шымкенте
"Открыто ищут наркозакладки" – на видео очевидцев отреагировала полиция Талдыкоргана
Костанайцы стали меньше платить за тепло
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей
Летевший в Баку самолет экстренно сел в Атырау
Токаев – Эрдогану: Казахстан готов оказать помощь братской Турции
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Инновации на развалинах аграрной науки
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Льготное автокредитование: как подать заявку
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Почему уголовно-исполнительную систему Казахстана можно сравнить с утлым суденышком без парусов – об этом в эксклюзивном интервью «Казахстанской правде» рассказал доктор юридических наук, правозащитник, член Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел РК Куат Рахимбердин.
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламента, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграничены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Еще раз о кино
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
Прекращены полномочия депутата Сената Андрея Лукина
Понаехавшие. Что думают о Казахстане сбежавшие от войны