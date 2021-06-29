Около 50 видов национальных музыкальных инструментов изготавливает молодой ремесленник Абзал Акимбек Культура 3549 Асет Калымов, Алматинская область

В свои 23 года житель села Рахат Енбекшиказахского райо­на Абзал Акимбек стал известным на всю округу мастером по изготовлению музыкальных инструментов. Хорошим спросом пользуются созданные его руками домбры и кобызы. В ассортименте мастерской также экзотичные жетыген, дауылпаз, сыбызгы, шертер и другие национальные инструменты. Продукцию охотно покупают односельчане и жители окрестных сел, а также артисты, работники школ искусств и культурных учреждений.



Интерес к музыкальным инструментам у Абзала проявился еще в детстве. Будучи семиклассником, мальчик впервые пришел в мастерскую, где изготавливали домбры. Там он проводил все свободное время до самого окончания школы, а потом и колледжа. Отучившись, парень еще год трудился подмастерьем, а потом, набравшись опыта, решил открыть собственный цех.



Сельчанин обратился в региональный филиал Палаты предпринимателей, окончил учебные курсы «Бастау Бизнес». Затем, составив бизнес-план, защитил его перед гос­комиссией и по программе «Жас кәсіпкер» выиграл грант на сумму 2,5 млн тенге. На эти средства были закуплены современные станки, инструменты и другое оборудование.



– Финансовая поддержка государства стала хорошим подспорьем для моего начинания, – рассказывает молодой человек. – Я с детства мечтал открыть мастерскую, а первые инструменты начинал делать в сарае дома. Сейчас вместе со мной в цехе работают трое парней, которых обучаю секретам ремесла, тому, чему сам научился в школьные годы.



Работа кропотливая, требует творческого подхода, а главное – ювелирной точности и терпения. Иногда на изготовление одной домбры или кобыза может уйти больше месяца. Каждое изделие отличается оригинальным исполнением, у каждого – свое неповторимое звучание.

По словам мастера, нужно правильно подобрать материал – породу дерева, звук которого должен быть звонким и чистым. К примеру, Абзал использует орех, ель, клен, красное дерево, а также некоторые разновидности тропических африканских деревьев.



– Чтобы инструмент зазвучал и прослужил долго своему хозяи­ну, нужно помнить о качестве труда, – убежден ремесленник. – Важно вкладывать душу в творческий процесс, передавать изделию положительную энергию. И тогда любая поделка становится шедевром, настоящим произведением искусства. Большинство инструментов мы изготавливаем в особом этностиле, с национальным колоритом. Хотим, чтобы традиции древних мастеров передавались молодому поколению.

В перспективе Абзал планирует расширить мастерскую, а также принимать участие в отечественных и международных выставках декоративно-прикладного искусства.

