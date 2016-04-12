Экономика
Около 5,5 тыс. казахстанок прошли обучение бизнес-грамотности
Жания Уранкаева
С 2012 года 5 400 женщин Акмолинской и Алматинской областей получили теоретические и практические знания о том, как открыть и эффективно организовать свое дело, составлять и анализировать бизнес-планы своих идей в рамках программы "Coca- Cola белестері". Об этом в ходе бизнес-форума "Бизнес-партнерство: лучшие практики по развитию женского предпринимательства на селе" сообщила депутат Мажилиса Парламента РК Майра Айсина, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Депутат выразила надежду, что каждая женщина сможет раскрыть свой потенциал и воспользуется всеми доступными инструментами для открытия и развития своего бизнеса. 

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"В стране есть немало различных форматов поддержки женщин и предпринимательства на селе. Накануне ЭКСПО-2017 использование "зеленых" технологий становится особенно актуальным. Важно, что с каждым годом к программам по укреплению экономического благосостояния женщин активно проявляют интерес государственный сектор, общественные институты и бизнес-организации", – сказала Майра Айсина. 

Цель форума – создание площадки для обмена опытом, обсуждения путей развития женского предпринимательства, вопросы поддержки со стороны государственных и финансовых институтов, а также меры повышения финансовой грамотности и развития предпринимательства среди сельских женщин.

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Отметим, что в текущем году программа будет реализована в селах Акмолинской, Алматинской и Карагандинской областей. Планируется обучение не менее 2 000 женщин, вручение грантов 10 победительницам конкурса в размере $4 000. До 2020 года планируется вовлечь в бизнес 5 млн женщин по всему миру. 



"Социальный проект "Coca-Cola белестері" – наглядный пример реальной модели того, как можно повысить конкурентоспособность наших женщин, помочь им стать уверенными в себе и повысить доход их семей. Он также способствует экономическому стимулированию женщин и созданию рабочих мест в сельских регионах, что создаст большой положительный эффект в целом", – сообщила председатель правления ОЮЛ "Коалиция за "зеленую" экономику и развитие G-Global" Салтанат Рахимбекова. 

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Кроме того, в рамках форума были продемонстрированы результаты уже реализованных "зеленых" проектов в Казахстане, а также организована мини-выставка с участием победителей женского конкурса за 2014 и 2015 годы.

В форуме приняли участие представители государственных структур, депутаты Парламента РК, представители институтов развития, неправительственных организаций и бизнес-структур.

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Организаторами выступили: Коалиция "За "зеленую" экономику и развитие G-Global", Общественный фонд "Социальная динамика", соорганизаторами стали: Международный секретариат G-Global, ОЮЛ "Международная организация EXPO&WOMEN".

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