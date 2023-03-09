Около 56 тысяч зараженных: вакцинация от холеры началась в Сирии

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В Сирии стартовала первая кампания по вакцинации населения от холеры. ВОЗ и ЮНИСЕФ отправили более полутора миллионов вакцин на северо-запад страны, где с сентября прошлого года периодически регистрируют вспышки холеры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

По официальным данным в районах, удерживаемых повстанцами, зарегистрировано около 56 000 случаев заражения и 26 смертей.

В ВОЗ считают, что основной причиной вспышки стала неочищенная вода.

По данным ООН, почти две трети сирийских водоочистных сооружений разрушены войной. Февральское землетрясение на северо-западе страны лишь усугубило ситуацию в борьбе с инфекцией.

Сообщается, что в кампании по вакцинации примут участие полторы тысячи медицинских работников и волонтёров.