Около 70 человек погибли на золотодобывающем руднике в Судане

Еще десятки человек числятся пропавшими без вести, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс
Минимум 67 человек погибли при обрушении золотого рудника "Аль-Зара" в суданской провинции Западный Кордофан, сообщает в среду Sudan Tribune.
Причиной обвала мог стать неустойчивый грунт, недавно размытый сильными дождями.
Sudan Tribune отмечает, что обвалы на золотодобывающих рудниках - это частое явление в Судане, где "миллионы жителей вынуждены заниматься кустарной добычей полезных ископаемых, чтобы выжить в условиях экономического кризиса".
Associated Press отмечает, что рудник "Аль-Зара", который находится в городе Эн-Нухуд на юге страны, контролируется Силами быстрого реагирования.