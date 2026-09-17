Около 70 человек погибли на золотодобывающем руднике в Судане

Еще десятки человек числятся пропавшими без вести, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

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Минимум 67 человек погибли при обрушении золотого рудника "Аль-Зара" в суданской провинции Западный Кордофан, сообщает в среду Sudan Tribune.

Причиной обвала мог стать неустойчивый грунт, недавно размытый сильными дождями.

Sudan Tribune отмечает, что обвалы на золотодобывающих рудниках - это частое явление в Судане, где "миллионы жителей вынуждены заниматься кустарной добычей полезных ископаемых, чтобы выжить в условиях экономического кризиса".

Associated Press отмечает, что рудник "Аль-Зара", который находится в городе Эн-Нухуд на юге страны, контролируется Силами быстрого реагирования.