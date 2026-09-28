Около 70 человек погибли в наводнениях в Индии и Непале

По последним данным, за три дня погибли 68 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Власти Индии заявили о гибели не менее 56 человек в штате Уттар-Прадеш на севере страны из-за наводнений и оползней за последние два-три дня, сообщает Mathrubhumi. Более 46 человек пострадали, повреждено более 1 тыс. домов. С пятницы по воскресенье в штате выпало 66,5 мм осадков при норме 7,6 мм.

В восточном индийском штате Одиша из низинных районов эвакуированы более 70 тыс. человек. Центральная водная комиссия Индии сообщила о серьезных угрозах в семи штатах, а также о том, что уровень воды в крупных реках, включая Ганг и Нармаду, поднялся выше опасных отметок.

В соседнем Непале из-за новой волны наводнений и оползней погибли, по меньшей мере, 12 человек, еще несколько пропали без вести. Власти предупредили о возможных паводках в 49 из 77 районов страны.