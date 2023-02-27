Около 70 человек пострадали в турецкой Малатье в результате нового землетрясения

Один человек погиб.

Фото: aa.com.tr

В турецкой провинции Малатья сегодня, 27 февраля, произошло землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр толчков, зафиксированных в 12.04 по местному времени, располагался в районе Йешилютр, передает Kazpravda.kz со ссылкой на турецкое информационное агентство "Анадолу".

В Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) сообщили, что в результате землетрясения зафиксировано обрушение 25 домов.

В зоне бедствия работают спасатели.

Глава AFAD Юнус Сезер сообщил, что в результате землетрясения в провинции Малатья погиб 1 человек, 69 получили ранения.

В AFAD призвали население находиться в отдалении от пострадавших зданий.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции: Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османийе, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг.

20 февраля в районе Дефне провинции Хатай на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 6,4, в регионе зафиксировано 90 афтершоков, магнитуда самого сильного из которых составила 5,8.