Экономика
Около 700 млрд тенге предусмотрено на поддержку материнства и детства в 2020 году
Екатерина Елисеева
В Казахстане на поддержку материнства и детства предусмотрено 693 миллиарда тенге в 2020 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

"Поддержка материнства и детства в Казахстане представлена в виде 8 государственных пособий и 3-х выплат. В общей сложности на эти цели в 2020 году предусмотрено 693 миллиарда тенге. Так, по состоянию на 1 марта текущего года единовременное пособие на рождение ребенка получили 45 904 человека на общую сумму 5,3 миллиарда тенге. На эти цели в 2020 году будет направлено 45,2 миллиарда тенге. Напомним, размер единовременного пособия на рождение первого ребенка, второго, третьего ребенка в 2020 году составляет 38 месячных расчетных показателей или 100 738 тенге, а на четвертого и более ребенка выплачивается 63 МРП или 167 013 тенге", – говорится в сообщении. 

По данным пресс-службы, с начала текущего года пособие по уходу за ребенком до одного года получили 138,8 тысяч человек на общую сумму 5,8 млрд тенге. В 2020 году на выплату данного пособия будет направлено 39 млрд тенге.

"Данный вид пособия предусмотрен для неработающих родителей. Оно назначается независимо от доходов семьи и увеличивается по мере роста количества рожденных детей до четвертого ребенка по счету (на первого ребенка – 5,76 МРП или 15 270 тенге, на второго ребенка – 6,81 МРП или 18 054 тенге, на третьего ребенка – 7,85 МРП или 20 811 тенге, на четвертого и более детей – 8,9 МРП или 23 594 тенге). По состоянию на 1 марта 2020 года выплату на случай потери дохода в связи с беременностью и родами из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС) получили 37,5 тыс. человек на сумму 14,7 миллиарда тенге. В текущем году на эти цели планируется направить 86,4 миллиарда тенге", – привели данные в ведомстве. 

Отмечается, что выплаты из ГФСС для работающих родителей в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года по состоянию на 1 марта 2020 года получили 234,7 тыс. человек на сумму 15,3 млрд тенге. В этом году общая сумма выплат составит 100,1 млрд тенге.

"Размер пособия родителям, опекунам, воспитывающим детей-инвалидов, в 2020 году составил 43 657 тенге (1,4 прожиточного минимума). По состоянию на 1 марта 2020 года данное пособие получили 87 727 человек на общую сумму 7,7 млрд тенге. На эти цели выделено 48,1 миллиарда тенге. Размер ежемесячного госпособия, назначаемого и выплачиваемого по уходу за инвалидом первой группы с детства старше 18 лет также составляет 1,4 прожиточного минимума. В 2020 году данное госпособие получили 14 349 человек на общую сумму 1,3 миллиарда тенге. В этом году на эти цели предусмотрено 8,6 миллиарда тенге", – продолжили в министерстве. 

Сообщается, что в 2020 году на выплату пособия многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа", заложено 47,5 млрд тенге, средний размер выплаты составляет 16 967 тенге. По состоянию на 1 марта текущего года данное пособие получили 233,8 тыс. человек на сумму 8 млрд тенге.

"В январе и феврале 2020 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 46,3 миллиарда тенге, по случаю потери кормильца – 12,2 миллиарда тенге. По состоянию на 1 марта 2020 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 521,4 тысяч человек, по случаю потери кормильца – 165,8 тысяч человек. Кроме того, по состоянию на 1 марта 2020 года из республиканского бюджета на субсидирование обязательных пенсионных взносов работающих женщин, находящихся в декретных отпусках, было перечислено 434,4 миллиона тенге. Эти средства поступили на индивидуальные пенсионные счета порядка 85 тыс. получателей социальной выплаты по уходу за ребенком до одного года из ГФСС", – сообщили в ведомстве. 

В 2020 году, по оценочным данным, на субсидирование обязательных пенсионных взносов для работающих женщин, в период их нахождения в отпусках по уходу за детьми до одного года, будет направлено 5,9 млрд тенге.

Вместе с тем, поддержка многодетных семей обеспечена за счет выплаты нового государственного пособия семьям, имеющим 4 и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Данное госпособие выплачивается с 1 января 2020 года вне зависимости от доходов семьи, в дифференцированных размерах: с 4-мя детьми – 42 496 тенге; с 5-ю детьми – 53 127 тенге; с 6-ю детьми – 63 757 тенге; с 7-ю и более детьми – 74 388 тенге. За 2 месяца 2020 года пособие получили 382 тыс. семей, которым выплачено 36 млрд тенге.

Всего в 2020 году на выплату государственных пособий и выплат предусмотрено 693 млрд тенге.

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