Около 700 тонн продукции представят на ярмарке в Астане аграрии Карагандинской и Улытауской областей

В эти выходные, 22 и 23 октября на традиционной сельскохозяйственной ярмарке в столице свою продукцию представят товаропроизводители Карагандинской и Улытауской областей, передает официальный сайт городского акимата.

В столицу сельхозтоваропроизводители двух областей привезут 698 тонн экологически чистой продукции. В том числе: 430 тонн картофеля, 138 тонн мяса всех видов, 95 тонн овощей, 13 тонн молочной продукции, 5,5 тонн рыбы и рыбной продукции, 200 тыс. штук яиц и 16 тонн прочей продукции (колбасы, кондитерские, хлебобулочные).

В канун празднования Дня республики от Карагандинской области в ярмарке примут участие 164 фермерских хозяйств и перерабатывающих предприятий, а также сельхозтоваропроизводители Жанааркинского района области Улытау.

Данная ярмарка позволяет аграриям реализовать свою продукцию напрямую потребителям без посредников, в результате чего цены на их товар будут на 10-20% ниже рыночных.

Ярмарки проходят каждую субботу и воскресенье до 30 октября. Место проведения: площадка возле стадиона «Астана-Арена», по адресу Туран 48. Следующими свою продукцию представят предприниматели Акмолинской области – 29-30 октября – эта ярмарка станет завершающей в текущем году.