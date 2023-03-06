Около 700 выдворенным иностранцам запретили въезд в Казахстан на 5 лет

За 8 дней операции в РК было выявлено более 9 тысяч нарушений миграционного законодательства.

Фото: Kazpravda.kz

Официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек рассказала на брифинге об итогах операции «Мигрант» по выявлению нарушений миграционного законодательства иностранцами, передает корреспондент Каzpravda.kz.

В ходе операции, по ее словам, полицией повсеместно проверялись места компактного проживания иностранцев, строительные объекты, рынки, организации и работодатели, использующие наемный труд иностранцев.

«За 8 дней операции было выявлено более 9 тысяч нарушений миграционного законодательства. Из них 5 тысяч нарушений иностранцами сроков пребывания в стране. Выявлено почти 3 тысячи фактов незаконной трудовой деятельности иностранцами, 471 работодатель привлечен к административной ответственности за незаконное использование иностранной рабочей силы», - сказала Шугыла Турлыбек.

Так, по ее данным, на строительных объектах в Алматы и Атырау выявлено 145 иностранцев, незаконно работавших на стройках. Аналогичные факты выявлены в Астане, Шымкенте, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях.

Также были установлены работодатели в Алматы и Шымкенте, Атырауской и Павлодарской областях, неоднократно привлекавшие незаконно иностранную рабочую силу. В отношении них начато досудебное расследование.

«За несвоевременное информирование полиции о пребывающих у них иностранцах привлечено 3 631 физическое и юридическое лицо. Вынесено 674 решения судов о выдворении нарушителей миграционного законодательства из страны. Всем выдворенным закрыт въезд в Казахстан на 5 лет. Задержано 22 иностранца, находящихся в розыске за совершение преступлений в стране своего гражданства», - добавила спикер.