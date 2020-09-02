Около 740 тыс. "выпавших" граждан получили статус застрахованности в системе ОСМС Официально

Правительством Казахстана поддержаны инициативы Фонда социального медицинского страхования по присвоению статуса застрахованности в системе ОСМС некоторым категориям населения, у которых образовались задолженности по взносам медстрахования в условиях ЧП.



«Мы сделали анализ поступающих в Фонд соцмедстрахования обращений и определили основные причины отсутствия статуса застрахованных у граждан. Часть казахстанцев лишилась возможности уплачивать взносы в систему ОСМС в период жёсткого карантина и условий ЧП, им требовалась поддержка для получения доступа к медицинской помощи. Фондом были разработаны такие предложения, которые были поддержаны Министерством здравоохранения и Правительством РК», – отмечает председатель правления Фонда социального медицинского страхования Болат Токежанов.



Как показал анализ, основной причиной отсутствия статуса «застрахованности» стала оплата ЕСП представителями льготных категорий для получения единовременной социальной выплаты в размере 42,5 тыс. тенге. Из-за этого информационные системы автоматически перевели их в категорию плательщиков ЕСП, распознавая как работающих. Соответственно, они в базе Saqtandyry «выпали» из льготных категорий.



Также вне системы ОСМС остались наемные работники, индивидуальные предприниматели, лица, занятые частной практикой, у которых возникли перерывы в платежах за период ЧП.



В связи с этим, Правительством были поддержаны следующие меры:



- наемные работники будут восстановлены в системе ОСМС при наличии не менее 1 платежа в последние 3 месяца и если задолженность по платежам с начала года составляет не более 2 месяцев;



- индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, также присвоят статус застрахованных при наличии платежа в последние 3 месяца, задолженности не более 2 месяцев с начала года (при условии, что ими была приостановлена деятельность согласно официальной информации от Комитета госдоходов);



- льготникам, оплатившим ЕСП в период ЧП, не будут учитывать платеж и автоматически вернут статус застрахованности;



- не будет учитываться как задолженность периоды, в которых работники находились в вынужденных отпусках без содержания в связи с ограничительными мероприятиями в рамках борьбы с COVID-19. При этом подтверждением потери дохода является получение единовременной социальной выплаты в связи с потерей дохода (42500 тенге).



«Эти меры уже вернули в систему медстрахования около 740 тысяч человек. Работа по включению этих категорий еще ведется, и число застрахованных благодаря мерам Правительства еще возрастет. Таким образом, граждане, которые лишились дохода из-за пандемии коронавируса или выпали из числа льготников, будут возвращены в систему медстрахования и смогут получать весь объем медицинской помощи», – подчеркнул глава Фонда.



Для получения статуса гражданам не нужно будет куда-либо обращаться. Все данные будут автоматически обновляются в информационных системах.



Отметим, также Фондом совместно с уполномоченными министерствами ведется работа по присвоению статуса застрахованных работникам МСБ, освобожденным от уплаты взносов и отчислений на ОСМС до 1 октября 2020 года. Это затрагивает более чем 800 тыс. работников.



При возникновении вопросов по статусу застрахованности необходимо обратиться в Фонд социального медицинского страхования посредством мобильного приложения Qoldau 24/7, которое можно установить в Play Market и App Store.