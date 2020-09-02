Около 740 тыс. "выпавших" граждан получили статус застрахованности в системе ОСМС

Официально
Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Правительством Казахстана поддержаны инициативы Фонда социального медицинского страхования по присвоению статуса застрахованности в системе ОСМС некоторым категориям населения, у которых образовались задолженности по взносам медстрахования в условиях ЧП.

«Мы сделали анализ поступающих в Фонд соцмедстрахования обращений и определили основные причины отсутствия статуса застрахованных у граждан. Часть казахстанцев лишилась возможности уплачивать взносы в систему ОСМС в период жёсткого карантина и условий ЧП, им требовалась поддержка для получения доступа к медицинской помощи. Фондом были разработаны такие предложения, которые были поддержаны Министерством здравоохранения и Правительством РК», – отмечает председатель правления Фонда социального медицинского страхования Болат Токежанов.

Как показал анализ, основной причиной отсутствия статуса «застрахованности» стала оплата ЕСП представителями льготных категорий для получения единовременной социальной выплаты в размере 42,5 тыс. тенге. Из-за этого информационные системы автоматически перевели их в категорию плательщиков ЕСП, распознавая как работающих. Соответственно, они в базе Saqtandyry «выпали» из льготных категорий.

Также вне системы ОСМС остались наемные работники, индивидуальные предприниматели, лица, занятые частной практикой, у которых возникли перерывы в платежах за период ЧП.

В связи с этим, Правительством были поддержаны следующие меры:

- наемные работники будут восстановлены в системе ОСМС при наличии не менее 1 платежа в последние 3 месяца и если задолженность по платежам с начала года составляет не более 2 месяцев;

- индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, также присвоят статус застрахованных при наличии платежа в последние 3 месяца, задолженности не более 2 месяцев с начала года (при условии, что ими была приостановлена деятельность согласно официальной информации от Комитета госдоходов);

- льготникам, оплатившим ЕСП в период ЧП, не будут учитывать платеж и автоматически вернут статус застрахованности;

- не будет учитываться как задолженность периоды, в которых работники находились в вынужденных отпусках без содержания в связи с ограничительными мероприятиями в рамках борьбы с COVID-19. При этом подтверждением потери дохода является получение единовременной социальной выплаты в связи с потерей дохода (42500 тенге).

«Эти меры уже вернули в систему медстрахования около 740 тысяч человек. Работа по включению этих категорий еще ведется, и число застрахованных благодаря мерам Правительства еще возрастет. Таким образом, граждане, которые лишились дохода из-за пандемии коронавируса или выпали из числа льготников, будут возвращены в систему медстрахования и смогут получать весь объем медицинской помощи», – подчеркнул глава Фонда.

Для получения статуса гражданам не нужно будет куда-либо обращаться. Все данные будут автоматически обновляются в информационных системах.

Отметим, также Фондом совместно с уполномоченными министерствами ведется работа по присвоению статуса застрахованных работникам МСБ, освобожденным от уплаты взносов и отчислений на ОСМС до 1 октября 2020 года. Это затрагивает более чем 800 тыс. работников.

При возникновении вопросов по статусу застрахованности необходимо обратиться в Фонд социального медицинского страхования посредством мобильного приложения Qoldau 24/7, которое можно установить в Play Market и App Store.

Популярное

Все
Всю жизнь жила надеждой
Приоритеты евразийской интеграции
Совместная борьба с контрафактом
Как сделать бизнес экологичным?
Западные ворота страны
Роль социального предпринимательства
Ученики завоевали более 1 000 медалей
Возрождение искусства жырау
Наука откроет путь
Самое лучшее детство
Самый эффективный способ – живое общение
Волчий водопад: легенда, рожденная в ущелье
Знали деды, знаем и мы
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Счастливы вместе
Героический путь Зияды Досбергеновой
Каменная летопись степи
На скамейке
«ШеберFEST» собрал в Атырау мастеров декоративно-прикладного искусства
На огороде «цифра» помогает
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
«Елимай» заряжен на победу
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Интриги Первой лиги
Глава государства принял председателя Мажилиса Ерлана Кошанова
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР
Производство отечественных товаров набирает обороты
В Актюбинской области число сел, отказавшихся от алкоголя, достигло 40
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год

Читайте также

СООБЩЕНИЕ Центральной комиссии референдума Республики Каза…
Назначения
Хроника
Назначения

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]