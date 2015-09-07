Около 8 млн казахстанцев представят декларации о доходах в упрощенном виде

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В Мажилисе Парламента Казахстана презентовали изменения и дополнения в законодательные акты РК по вопросам декларирования доходов и имущества физических лиц, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Как отметил министр финансов РК Бахыт Султанов, всего будет предусмотрено три формы деклараций: декларация об активах и обязательствах (входная ), декларация о доходах и имуществе (ежегодная) и краткая декларация о доходах и имуществе (ежегодная).
"Декларация о доходах и имуществе предназначена для ежегодного декларирования полученных доходов как на территории Казахстана так и за его пределами. Наряду с этим декларация физических лиц отразит информацию о налоговых вычетах, сведения по приобретению или реализации имущества, подлежащего госрегистрации и требования по зачету и возврату превышения по индивидуальному подоходному налогу. Расходы будут декларироваться только при крупных приобретениях – это покупка недвижимости, транспорта, доли участия и так далее", – сказал он.
По словам министра, также разработана упрощенная форма ежегодной декларации для лиц, получающих исключительно доходы в виде зарплаты или пенсии, на одном листе.
"По нашим расчетам порядка 8 миллионов человек представят декларацию в упрощенном формате", – добавил Султанов.
Законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в 5 кодексов и 6 законов. Декларирование физических лиц будет разбито на два этапа: первый этап – с 2017 года и второй этап – с 2020 года. В первый этап войдут госслужащие, работники нацкомпаний, бюджетные работники. Во второй этап войдут все физические лица.
При этом в законопроекте указано, что обязательно предоставлять декларацию должны все совершеннолетние граждане Казахстана, оралманы и лица, имеющие вид на жительство, несовершеннолетние при наличии на них зарегистрированного имущества( обязанность по предоставлению декларации будет возложена на законных представителей – опекунов, родителей и так далее), иностранцы (при наличии имущества в РК или необложенных доходов в РК).