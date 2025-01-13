Около 80 сельскохозяйственных предприятий получили аккредитацию в Китае

Такое решение было принято в результате переговоров с китайской стороной, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: МСХ РК

В ноябре 2024 года в целях расширения доступа казахстанской продукции на китайский рынок была создана временная рабочая группа.

Ее заседания с участием представителей МСХ РК и Главного таможенного управления КНР состоялись 25 декабря 2024 года и 10 января 2025 года.

«В результате переговоров китайской стороной было принято положительное решение об аккредитации 78 казахстанских растениеводческих предприятий. Процесс регистрации будет осуществляться в соответствии с процедурами и публиковаться частями на официальном сайте Департамента карантина животных и растений ГТУ КНР. На первом заседании китайская сторона внесла предложения и комментарии к проектам протоколов по экспорту свекловичного жома из РК в КНР и экспорту мяса птицы, проектам ветеринарных сертификатов на убойный КРС и шкуры КРС», - говорится в сообщении.

МСХ инициирован запрос по обучению сотрудников ветеринарных и фитосанитарных служб Казахстана по проведению инспекции на соответствие ветеринарным и карантинным требованиям КНР, работе с CIFER. Данное обучение позволит повысить уровень осведомленности отечественных специалистов о специфике экспортных требований КНР по продукции АПК.

На втором заседании рабочей группы представители ГТУ отметили заинтересованность в импорте конины и подчеркнули необходимость ускорения процедур по открытию доступа на экспорт конины из РК в КНР.

Следующее заседание рабочей группы планируется провести в очном формате в феврале 2025 года.