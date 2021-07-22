Около 800 доз "синтетики" изъяли у закладчика в СКО
Сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности ДП СКО вычислили и задержали 27-летнего жителя Актобе, подозреваемого в распространении синтетических наркотиков через так называемые "закладки", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
При задержании у него было изъято 9 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Еще 16 были найдены в местах "закладок", указанных подозреваемым, и 3 — на съемной квартире. Там же были изъяты стандартные инструменты наркодельцов: граммовые весы, мерная ложка, упаковочный материал (зиплоки, изоляционная лента).
"Согласно поступившим результатам экспертизы, изъятое вещество
является наиболее опасным синтетическим наркотиком,
известным под названием "мефедрон". Общий вес изъятого — 49,15 грамма,
что относится к особо крупному размеру. Данное количество составляет, по
скромным подсчетам, около 800 разовых доз. С
начала года это уже четвертый случай задержания иногороднего жителя по
подозрению в организации "закладок" с синтетическими наркотиками", – прокомментировал начальник УПН ДП СКО Жандос Басыбаев.
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса РК, в настоящее время планируется переквалификация на статью 297 УК РК, подразумевающую сбыт наркотиков.