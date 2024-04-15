Около десятка ракет Ирана попали по израильским авиабазам, пишут СМИ

В мире
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Айман Аманжолова
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Отмечается, что пять баллистических ракет попали по военно-воздушной базе Израиля "Неватим", повредив транспортный самолет, взлетно-посадочную полосу и складские помещения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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«По меньшей мере девять иранских ракет пробили израильское ПВО и попали по двум израильским авиабазам», - указывает телеканал ABC News со ссылкой на неназванное американское официальное лицо.

Отмечается, что пять баллистических ракет попали по военно-воздушной базе Израиля "Неватим", повредив транспортный самолет C-130, взлетно-посадочную полосу и складские помещения. Четыре ракеты попали по авиабазе Израиля в районе пустыни Негев, о значительном ущербе не сообщается.

Иранский государственный телевизионный канал Press TV накануне заявлял, что иранские ВС выпустили в ходе атаки по Израилю в ночь на воскресенье семь гиперзвуковых ракет, ни одна их них не была перехвачена израильскими ПВО. При этом телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников ранее сообщал, что военные США перехватили более 70 БПЛА и как минимум три баллистические ракеты в ходе атаки Ирана на Израиль. Израильские власти при этом говорят о перехвате более 99% ракет и беспилотных летательных аппаратов, которые задействовал Иран в операции возмездия за уничтожение своего консульства в Сирии.

#Израиль #Иран #Сирия

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