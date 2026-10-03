Около двух тысяч елей высадили на Кок-Жайлау

Фото: Акимат Алматы

Около 2 тыс. елей Шренка высадили 3 октября на Кок-Жайлау в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акимат города.

В посадке деревьев приняли участие министр экологии и природных ресурсов Алибек Куантыров, аким Алматы Дархан Сатыбалды, главный исполнительный директор «Kazakh Tourism Development Ltd.» Ержан Еркинбаев, а также представители профильных научных организаций.

Акция продолжила обсуждение проекта Almaty SuperSki с молодежью города. Ранее на встречах студенты и молодые алматинцы задавали вопросы о развитии горных территорий, будущем Кок-Жайлау и возможном влиянии проекта на окружающую среду.

Министр экологии и природных ресурсов Алибек Куантыров заявил, что развитие туристической инфраструктуры должно учитывать требования по сохранению природы.

«Сегодня на территории будущего курорта Кокжайлау проходит экологическая акция по посадке деревьев. Это важный проект, который призван придать новый импульс туристическому развитию Алматы и всего региона, создать дополнительные возможности как для жителей города, так и для его гостей. При этом развитие туристической инфраструктуры должно осуществляться с особым вниманием к сохранению природы. Мы исходим из принципа ответственного природопользования: при изъятии одного дерева будет обеспечена компенсационная посадка десяти деревьев. При этом ни одно дерево, занесённое в Красную книгу, в зоне реализации туристического кластера пересаживаться или изыматься не будет. Уверен, что при соблюдении всех экологических требований реализация проекта позволит сочетать развитие туризма и экономики с сохранением природного наследия. Это богатство, которое мы должны сохранить и передать будущим поколениям», - отметил А.Куантыров.

Аким Алматы Дархан Сатыбалды обратил внимание на участие молодежи в экологических проектах.

«Горы - неотъемлемая часть Алматы и его идентичности. Для нас важно, чтобы молодежь не оставалась в стороне от вопросов, связанных с будущим города и его природных территорий. Такие инициативы дают возможность не только говорить об экологии, но и лично участвовать в конкретной работе по сохранению природы».

В свою очередь Ержан Еркинбаев отметил, что экологические мероприятия должны предшествовать следующим этапам реализации Almaty SuperSki.

«Для нас важно, что молодежь Алматы сама проявляет интерес к будущему города, наших гор и Кок-Жайлау. Мы уже провели ряд открытых встреч, выслушали мнение молодых людей и ответили на их вопросы. Наша позиция проста: любое развитие должно начинаться с уважения к природе. Поэтому еще до следующих этапов реализации Almaty SuperSki мы начинаем с конкретных экологических действий. Посадка новых деревьев - один из таких шагов. Кок-Жайлау будет легкими Алматы», - отметил он.

К акции также присоединились представители кафедры ботаники и агроэкологии факультета биологии и биотехнологии КазНУ имени аль-Фараби и других профильных научных организаций.