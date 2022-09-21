Около двух тысяч вакансий представили на ярмарке в Астане

С начала 2022 года в Астане провели пять ярмарок вакансий, в которых приняли участие почти 300 столичных работодателей. Очередная ярмарка прошла накануне во Дворце “Жастар”, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Центр занятости населения Астаны провел ярмарку вакансий, на которой 50 компаний предложили горожанам свыше 1820 вакантных рабочих мест.

“Наша компания участвует в ярмарке вакансий во второй раз. Есть положительный результат. Надеемся, что сегодня нам тоже повезет, и мы найдем хороших специалистов. В прошлый раз мы наняли экспедиторов, а сейчас ищем мерчендайзеров”, – рассказала представитель ТОО “Радуга” Раулана Базылова.

Как сообщила руководитель отдела Центра занятости населения столицы Бахыт Ракишева, цель мероприятия – содействие в трудоустройстве безработных граждан путем непосредственного контакта между работодателями и соискателями.

По словам соискателей, посещение ярмарки вакансий экономит время и дает возможность пройти собеседование сразу у нескольких работодателей.

“Я через Headhanter и разные сайты ищу, но лучше вживую посмотреть, когда все работодатели собрались, так удобнее и экономишь время”, – поделилась выпускница вуза Айгуль Омарова.

Многие компании-работодатели активно участвуют в государственных программах субсидирования. В рамках таких программ государство оплачивает от 30 до 100% оклада в первые месяцы работы для сотрудников, нанятых посредством Центра занятости населения.

По отзывам работодателей, такие программы дают возможность соискателям получить опыт, а компаниям – оценить работу нового сотрудника.

Стоит отметить, что с начала текущего года Центром занятости населения проведено пять общегородских ярмарок вакансий с участием 296 столичных работодателей. На них представлено 8 123 вакантных мест по различным сферам деятельности, как строительство, производство, торговля, проживание, питание, финансы и страховая деятельность, транспорт и складирование и т.д.

Наиболее востребованными специальностями, представленными работодателями, стали: инженер по оборудованию, слесарь, бухгалтер разных направлений, архитектор, инженер-проектировщик, водитель различных категорий, юрист, менеджер по продажам, финансовый консультант, кредитный менеджер и так далее. Наибольший дефицит в кадрах отмечен в сферах здравоохранения, торговли, строительства и производства.

Всего в ярмарках вакансий приняло участие более двух тысяч безработных граждан. В ходе проведения ярмарок на собеседование приглашены 500 человек, из них трудоустроены на постоянные рабочие места 240 соискателей.