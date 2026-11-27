Непогода пришлась на День благодарения и существенно нарушила праздничные планы американцев

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В США из-за неблагоприятных погодных условий около миллиона домов и предприятий остались без электричества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

На восточную часть страны обрушился мощный шторм. Проливные дожди привели к затоплению прибрежных населённых пунктов. В некоторых районах порывы ветра достигали 112 километров в час.

Тем временем на центральные штаты обрушились сильные снегопады. А на западном побережье страны, в штатах Калифорния и Орегон, уровень воды в океане достиг рекордных отметок. Аномально высокие приливы, вызванные воздействием Луны и Солнца, усилились из-за штормов в Тихом океане. В результате затоплены прибрежные улицы, перекрыт ряд автомобильных дорог.

Непогода пришлась на День благодарения и существенно нарушила праздничные планы американцев. Более 2 тысяч внутренних и международных авиарейсов задержаны, свыше 400 отменены. А в Нью-Йорке впервые за столетнюю историю перенесли традиционный праздничный парад Macy's. В этом году мероприятие, которое должно состояться в сотый раз, запланировано на субботу, 28 ноября.