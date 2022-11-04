Около миллиона тенге забрала астанчанка из банкомата, оставленные другим человеком

Сотрудники криминальной полиции УП района "Есиль" задержали 36-летнюю жительницу Астаны, подозреваемую в краже денег, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе расследования установлено, что женщина пришла в один из банкоматов города. Перед ней стоял мужчина, который вносил крупную сумму денег в терминал. Однако при выполнении операции что-то пошло не так и деньги, не зачислившись, остались в ячейке. Поспешив к машине за другими наличными, мужчина оставил непринятые в банкомате 940 тысяч тенге. Этим и воспользовалась подозреваемая, ожидавшая свою очередь. Незаметно быстро сложив купюры в сумку, она ушла.

По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая установлена и задержана.

Женщина дала признательные показания.

По её словам, воспользовавшись частью денег, она закрыла свой действующий кредит.