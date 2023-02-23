Около трети объектов образования Костанайской области не отвечают современным требованиям безопасности. Особенно остро вопрос стоит на селе и в детских садах

Общество
243
Валентина Мелехова

ЧП в Петропавловской школе в очередной раз обратило внимание общественности и чиновников на безопасность в учебных заведениях. В регионах страны началась усиленная работа по мониторингу детских садов, школ и колледжей на предмет уязвимости в террористичес­ком отношении. И оказалось, что далеко не во всех учебных заведениях должным образом организована защита учащихся.

Вот и в Костанайской области выявили ряд проблем и недочетов в объектах образования по линии безопасности: нет турникетов, тревожных кнопок, специализированной охраны, а системы видеонаблюдения не соответствуют утвержденным стандартам. В частности, из имеющихся в регионе 596 организаций образования замена оборудования требуется в 159.

В управлении образования уже подсчитали, что на покупку новых систем видеонаблюдения взамен морально и технически изношенных потребуется почти 166 млн тенге. При этом 99,5 млн уже имеется, а значит, в 99 учреж­дениях образования оборудование, можно считать, обновили. А вот для остальных объектов средства хотят попросить из бюджета. Заявка на выделение 66,3 млн тенге будет подана на ближайшую сессию маслихата. Если все сложится хорошо, то к концу этого года все камеры видеонаблюдения в костанайских детсадах, школах и колледжах приведут в порядок.

Но есть другая проблема – подключение этих камер видеонаблюдения к дежурным частям отделов полиции или же цент­рам оперативного управления. К слову, такие требования предъяв­ляются к организациям образования, где обучается более 300 человек. В Костанайской области 250 таких учреждений. И только в 219 камеры подключены к ЦОУ, это 88%.

В основном без пристального наблюдения полицейских остались самые маленькие жители региона. Изображения камер трети детских садов по-прежнему не выведены на мониторы ЦОУ. Планы подключить оставшиеся объекты образования к ЦОУ или дежурным частям отделов полиции до конца текущего года у чиновников от образования имеются. Но опять-таки существует нюанс: в отделах полиции Амангельдинского, Аулиекольского, Камыстинского районов такой возможности просто нет. Причина банальна – в эти населенные пункты еще «не дошла» оптоволоконная сеть.

В Амангельдинском, Денисовском, Джангельдинском и Наурзумском районах отсутствуют специализированные пультовые охранные агентства, которые обслуживают тревожные кнопки. Проблему предстоит решить департаменту полиции, ведь в детские сады и школы этих райо­нов тоже обещает прийти цивилизация. Тревожными кнопками также планируют дооснастить все объекты образования к концу года. Сегодня они имеются только в 84% учреждений.

С турникетами и лицензированной охраной в регионе совсем беда.

– Согласно инструкции организации образования с контингентом персонала и обучающихся более 700 человек должны быть обеспечены турникетами и лицензированной охраной. Сейчас турникеты установлены в 108 организациях образования из 157, или на 68% объектов. Они имеются во всех школах и колледжах, которые подлежат оборудованию турникетами, но пока отсутствуют в 50 детских садах. Этот вопрос будет решаться в течение года в рамках подушевого финансирования дошкольных учреждений, – объяснила руководитель управления образования Костанайской области Айман Ибраева.

Она сообщила, что лицензированная охрана введена на 62 объектах из 157, или 39%. Не введена охрана в 95 организациях образования, в том числе в 50 детских садах и 45 школах. На сегодня ведутся конкурсные процедуры по введению лицензированной охраны в 10 школах города Рудного. На оставшиеся 85 объектов необходимо выделение денежных средств в размере 208 млн тенге. Вопрос финансирования также будет рассмотрен на ближайшей сессии маслихата. В школах, где по инструкции не предусмотрено введение специализированной охраны, обеспечение безопасности осуществляется в ночное время сторожами, в дневное – вахтерами.

Между прочим, споры вокруг внедрения специализированной охраны в стране по-прежнему не утихают. Да и в Костанае сомневаются в ее эффективности.

– Мы провели анализ и выяснили, что половина сотрудников агентств – или пенсионеры, или женщины, – заявил аким Костаная Марат Жундубаев.

Однако начальник департамента полиции поспешил успокоить: в охранные фирмы приходят бывшие работники правоохранительных органов, физичес­ки крепкие и имеющие навыки обращения с огнестрельным оружием, а значит, дать отпор смогут точно. И все же он предложил внедрить в костанайских школах дополнительные меры предосторожности.

– У нас не выработан механизм проверки учеников при входе в здание школы. А ведь в 2021 году согласно приказу Минобразования и науки был утвержден перечень предметов и веществ, запрещенных к вносу и ограниченных для использования на территории объектов образования. Поэтому предлагаю на уровне управления образования с привлечением родительского сообщества выработать единый алгоритм досмотра. Это могут быть действующие в школах отряды старшеклассников, которые вместе с завучами могли бы проверять большие сумки, где можно спрятать оружие, – предложил начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков.

Вопрос, конечно, щекотливый, а потому, вероятнее всего, шансы на жизнь у этой идеи невелики. Что ж, время покажет, какие уже внедренные или только придуманные методы покажут свою состоятельность.

Ну а пока можно констатировать тот факт, что на сегодняшний день самыми уязвимыми в Костанайской области считаются детские сады. Именно они меньше всего оснащены спецтехникой и оборудованием, которые позволят в случае происшествия отреагировать незамедлительно. Наверное, это объясняется тем, что пока еще ни одному дошкольнику и в голову не приходило покалечить своих сверстников или педагогов. Но опасность ведь может исходить извне. И не узнать, кто там крутится вокруг детских садов и что у него в голове...

Популярное

Все
В Караганде похитили более двух миллиардов тенге, выделенных на капремонт дороги
Карагандинские спасатели в Турции вызволили из-под завалов трех человек
Ученые многих стран уже давно сошлись во мнении: парное кобылье молоко (саумал) и кумыс обладают уникальными свойствами для исцеления организма
Работа на крестьянском подворье не из легких. Но Зайра Бейсекеева уже много лет в одиночку ведет свое большое хозяйство
Проверка жалоб горожан сотрудниками управления сельского хозяйства горакимата Шымкента подтвердила, что магазины у дома завышают цены на продукты первой необходимости
Область Улытау находится в лидерах по росту цен на социально значимые продукты. Есть ли перспективы создания здесь продовольственной «подушки безопасности»?
Проект закона «О масс-медиа» вызывает большой интерес не только со стороны СМИ, но и всего гражданского общества Казахстана. И, судя по всему, дискуссия вокруг него становится все более конструктивной
Юные археологи Уилского района заслужили благодарность руководства историко-краеведческого музея Актюбинской области
Природная катастрофа в Турции и Сирии по понятным причинам вывела тему сейсмоактивности в топовые
Около трети объектов образования Костанайской области не отвечают современным требованиям безопасности. Особенно остро вопрос стоит на селе и в детских садах
Аграрный сектор: от химизации к биологизации
Строго в правовом поле
Пережили засуху и равнодушие властей
Ремесла для всех
Ресурсы – на потребности внутреннего рынка
Центр притяжения
Спасибо тебе, Казахстан!
WBO назначила Алимханулы соперника на защиту титула
Биография светлой души
Миссия наблюдателей формируется
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Источник достоверности и правдивости
Прокуратура Алматы завершила расследование убийства юриста Асановой
Познакомившись с семьей Айдара и Хакимы Жумановых, я не смогла не поделиться их удивительной историей. Хотя, по сути, ничего из ряда вон выходящего в ней нет, просто два молодых человека разделяют друг с другом не самую простую судьбу. Но каждый из них по-настоящему уникален. И их личный пример, отношение друг к другу и к труду просто вдохновляют
После случившегося в петропавловской школе вновь обострилась проблема обеспечения безопасности детей. И речь не только об агрессивных одноклассниках, но и о системе охраны в учебных заведениях, умении педколлектива оперативно реагировать на ЧС
В поисках смысла
Спецохрана, тревожные кнопки и турникеты: как дополнительно обезопасят школы в РК
Казахстан намерен расширять сотрудничество с ЕБРР – Смаилов
Более 3 млрд тенге взыскали с обанкротившейся компании в пользу ЕНПФ
Только большегрузы будут пропускать на казахстанско-узбекской границе
Житель Петропавловска на рынок ходил с пистолетом
Очередной сбой на ТЭЦ произошел в Экибастузе
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 38 тысяч
Токаев подписал закон о совместном контроле порядка зачисления таможенных пошлин в ЕАЭС
Как будут усиливать ответственность монополистов в Казахстане
Из-за плохой погоды в Казахстане ожидается закрытие трасс
В Турции мужчина выжил после 12 суток под завалами
ЦИК подвел итоги регистрации партийных списков на выборах в Мажилис
Средний размер пенсии в Казахстане на февраль озвучили в Минтруда
Выборы в Мажилис: что запрещено кандидатам
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Льготное автокредитование: как подать заявку
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Токаев подписал закон о цифровых активах
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Еще раз о кино
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Костанайцы стали меньше платить за тепло
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей

Читайте также

Карагандинские спасатели в Турции вызволили из-под завалов…
Проект закона «О масс-медиа» вызывает большой интерес не то…
Природная катастрофа в Турции и Сирии по понятным причинам …
Ученые многих стран уже давно сошлись во мнении: парное коб…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]