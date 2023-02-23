Около трети объектов образования Костанайской области не отвечают современным требованиям безопасности. Особенно остро вопрос стоит на селе и в детских садах
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Валентина Мелехова
ЧП в Петропавловской школе в очередной раз обратило внимание общественности и чиновников на безопасность в учебных заведениях. В регионах страны началась усиленная работа по мониторингу детских садов, школ и колледжей на предмет уязвимости в террористическом отношении. И оказалось, что далеко не во всех учебных заведениях должным образом организована защита учащихся.