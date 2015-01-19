Около центнера героина изъяли казахстанские пограничники в 2014 году

Фото с сайта dknews.kz
В Алматы состоялось расширенное заседание Военного совета Пограничной службы КНБ Казахстана с участием председателя Комитета национальной безопасности Нуртая Абыкаева, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу комитета.
"Членами Военного совета рассматривались итоги служебно-боевой деятельности пограничного ведомства за 2014 год, вопросы материально-технического обеспечения и состояния воинской дисциплины, правопорядка соединений и частей. Также были определены приоритетные направления деятельности и поставлены задачи на текущий год", – сообщили в пресс-службе КНБ.
В частности стало известно, что значительно улучшились результаты служебно-боевой деятельности, увеличен объем изъятой контрабанды и наркотических средств. Силами служб за прошедший период задержано более 24 тыс. правонарушителей в пограничном пространстве, пресечены 673 попытки провоза контрабанды и запрещенных к ввозу-вывозу грузов общим весом более 2 тыс. тонн. Изъято около 1,5 тонны наркотических веществ, в том числе 96,8 кг героина.
"В период проведения специальных оперативно-профилактических мероприятий в акватории Каспийского моря задержано 144 плавсредств, изъято около 4 тысяч рыб ценных пород, более 1 тысячи рыб частиковых пород, около 200 км крючковых снастей, 280 км охановых сетей. По фактам пресеченных правонарушений возбуждено 190 уголовных дел, оштрафовано 10 394 граждан на сумму 168 млн 888 тыс. тенге", – отметили в КНБ.
Кроме того, продолжена работа по оснащению войск вооружением и военной техникой, техническими средствами охраны границы и пограничного контроля. Так, приобретены транспортный самолет Ан-74Т-200А, 2 транспортно-боевых вертолета Ми-171Ш, проведен ремонт и модернизация 9 воздушных судов. Принятые меры позволили проводить разведывательные полеты (патрулирование) авиации в ночное время суток с применением очков ночного видения. Увеличены возможности авиации по переброске резервов.
Вместе с тем для обеспечения охраны госграницы на Каспии и борьбы с браконьерством в боевой состав введен пограничный корабль проекта "Айбар" водоизмещением 62 тонны. Существенно обновлен автопарк Пограничной службы, закуплено 477 единиц автомобильной и инженерно-дорожной техники. В целях оказания медицинской помощи в удаленных от населенных пунктов подразделениях приобретены передвижные рентгенологические и стоматологические комплексы.
"Прошедший год стал периодом глобальных изменений в геополитике и мировой экономике. Формируются новые очаги напряженности. Резко возрос уровень угроз со стороны террористических и экстремистских организаций. Решения и ответы на эти угрозы даны Главой государства в Послании народу Казахстана: "Нурлы жол – путь в будущее". И на нас с вами лежит ответственность по созданию условий для успешной реализации установок Елбасы. Пограничная служба является частью комитета, и, по сути, задача у нас одна – обеспечение национальной безопасности республики. Желаю вам в этом деле успехов и удачи", – сообщил в своем выступлении Нуртай Абыкаев.
Наряду с этим в ходе военного совета были определены лучшие пограничные отряды, лучшие заставы и лучшие пограничники года, а также из рук председателя КНБ по указу Главы государства было вручено боевое знамя отдельному контрольно-пропускному пункту пограничного контроля "Семей".
"Подведя итоги служебно-боевой деятельности ведомства, руководство поставило ряд конкретных задач по исключению причин и условий возникновения обозначенных проблем, а также поэтапной реализации мероприятий комплексного плана развития Пограничной службы и обустройства государственной границы. Во время завершения Военного совета руководство Пограничной службы КНБ РК выразило уверенность в том, что личный состав ведомства приложит все усилия в общее дело – охраны государственной границы Республики Казахстан", – подытожили в пресс-службе.