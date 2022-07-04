Фото: Kazpravda.kz
Происшествия , Общество
Около тысячи человек погибли на дорогах Казахстана с начала года – МВД
Диасов Ораз
корреспондент

За последние 5 лет на дорогах Казахстана ежегодно погибают более двух тысяч человек. Еще свыше 20 тысяч получают ранения и травмы. Такие данные озвучила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Актоты Боранова на брифинге в ведомстве, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Приведу трагические цифры статистики - за последние 5 лет на дорогах страны ежегодно погибают более 2 тысяч человек, еще свыше 20 тысяч получают ранения и травмы. С начала года в Казахстане зарегистрировано свыше 6 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 947 и 8 110 человек ранены», - сказала Актоты Боранова.

Основной причиной подавляющего большинства ДТП, по ее словам, является сознательное нарушение водителями и пешеходами правил дорожного движения. 95% ДТП совершаются по вине водителей.

Причинами ДТП по прежнему остаются: превышение скоростного режима; нарушение правил маневрирования; выезд на полосу встречного движения; нарушения ПДД пешеходами и велосипедистами (самокат, скутер и др.).

«По причине превышения скоростного режима зарегистрировано около 1,5 тыс. ДТП, в которых порядка 300 человек погибли и около 2 тыс. получили ранения. Четверть всех погибших и раненых в ДТП составляют пешеходы – погибло свыше 200 человек и порядка 2 тыс. получили ранения. По вине пешеходов совершено порядка 200 ДТП, в которых погибли свыше 40 и порядка 150 были травмированы», - отметила спикер.

Между тем, с начала года зарегистрировано свыше 1,2 тыс. ДТП с участием детей, в которых свыше 70 ребенка погибли и порядка 1,5 тыс. получили ранения.

Так, 28 июня на территории Карагандинской области на мосту через реку Нура по автомобильной дороге «поселок Нура – село Жараспай» водитель автомобиля Honda Odyssey, совершая обгон, допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Golf, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП оба водителя погибли, 9 пассажиров автомобиля госпитализированы, из них 7 детей.

В этот же день на территории Западно-Казахстанской области на автомобильной дороге «Уральск – Атырау» водитель автомобиля Nissan Almera допустил опрокидывание автомобиля, в результате чего водитель и два пассажира погибли, из них один ребенок, добавила Боранова.

Популярное

Все
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
Почему жители аргентинского городка Росарио многое знают о Казахстане
Карантин, возможно, введут в нескольких селах Костанайской области
Идея бюджета народного участия "зашла" в Алматы
Домбра – всему голова
«Домик Петра I» – из Казахстана
Тридцать лет на страже национальных интересов
О новых статусах и правах
Новые контуры Мангистау
Хлеб на столе
Эпоха Андриасяна
Задержали за взятку
Перспективы мегаполиса
Казахстан как центр медицинского туризма
По вопросам развития науки
Акцент на аналитику
Объединяя души и сердца
Разговор с министром
Реликвии, доступные всем
Новая «нефть»
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
Что происходит с тенге – свежие данные
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Электросамокаты разрушают древнюю архитектуру Рима
Новые льготы появились у лиц с инвалидностью в Казахстане – подписан закон
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
Пересмотреть ставки некоторых налогов предлагают в Минфине РК
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Пенсионный возраст: cнижать или нет?
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
В мире наступает эра глобального дефицита?
О каких новшествах нужно знать поступающим в казахстанские колледжи
Вооруженные разборки устроили 15 человек в Акмолинской области
Качество жизни зависит от качества мышления
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане

Читайте также

Общество
Сколько казахстанцев воспользовались программой "Kids Go Fr…
Общество , Здравоохранение , В мире , COVID
Заболеваемость ковидом в мире выросла в июне впервые за пол…
Общество
О новом виде мошенничества с потерями миллионов предупредил…
Общество
21 нарколабораторию ликвидировали в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]