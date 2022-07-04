Около тысячи человек погибли на дорогах Казахстана с начала года – МВД

За последние 5 лет на дорогах Казахстана ежегодно погибают более двух тысяч человек. Еще свыше 20 тысяч получают ранения и травмы. Такие данные озвучила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Актоты Боранова на брифинге в ведомстве, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Приведу трагические цифры статистики - за последние 5 лет на дорогах страны ежегодно погибают более 2 тысяч человек, еще свыше 20 тысяч получают ранения и травмы. С начала года в Казахстане зарегистрировано свыше 6 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 947 и 8 110 человек ранены», - сказала Актоты Боранова.

Основной причиной подавляющего большинства ДТП, по ее словам, является сознательное нарушение водителями и пешеходами правил дорожного движения. 95% ДТП совершаются по вине водителей.

Причинами ДТП по прежнему остаются: превышение скоростного режима; нарушение правил маневрирования; выезд на полосу встречного движения; нарушения ПДД пешеходами и велосипедистами (самокат, скутер и др.).

«По причине превышения скоростного режима зарегистрировано около 1,5 тыс. ДТП, в которых порядка 300 человек погибли и около 2 тыс. получили ранения. Четверть всех погибших и раненых в ДТП составляют пешеходы – погибло свыше 200 человек и порядка 2 тыс. получили ранения. По вине пешеходов совершено порядка 200 ДТП, в которых погибли свыше 40 и порядка 150 были травмированы», - отметила спикер.

Между тем, с начала года зарегистрировано свыше 1,2 тыс. ДТП с участием детей, в которых свыше 70 ребенка погибли и порядка 1,5 тыс. получили ранения.

Так, 28 июня на территории Карагандинской области на мосту через реку Нура по автомобильной дороге «поселок Нура – село Жараспай» водитель автомобиля Honda Odyssey, совершая обгон, допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Golf, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП оба водителя погибли, 9 пассажиров автомобиля госпитализированы, из них 7 детей.

В этот же день на территории Западно-Казахстанской области на автомобильной дороге «Уральск – Атырау» водитель автомобиля Nissan Almera допустил опрокидывание автомобиля, в результате чего водитель и два пассажира погибли, из них один ребенок, добавила Боранова.