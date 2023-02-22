Около восьми миллионов тенге в год тратится на аренду тревожных кнопок SOS в Астане. Но стоит ли этих денег столичное ноу-хау?

Еще в 2021 году на улицах и в общественных местах Астаны были установлены устройства экстренного вызова «Кнопка SOS». Суть их работы проста: в случае какого-либо происшествия можно нажать на кнопку и передать оператору сообщение, обратиться за помощью в полицию. Благодаря встроенной камере обеспечивается видеосъемка, а динамики позволяют сотруднику правоохранительных органов поддерживать аудиосвязь с обратившимся человеком. Все данные фиксируются системой автоматически. Такое новшество, по словам полицейских, позволит оперативно реагировать на обращения граждан, в том числе иностранцев, поскольку в каждой смене будут англоговорящие операторы.

Всего было установлено 13 таких устройств: на набережной реки Ишим, около памятника Кенесары-хану, при входе в Цент­ральный городской парк, перед мостом «Атырау көпірі», на бульваре «Нұржол» – в районах ТРЦ «Керуен» и «Казмедиацентра», на территории крытого рынка «Шапағат», по Коргалжынскому шоссе около ТРЦ «Керуен Сити», возле торговых домов «Тұлпар» по улице Валиханова, «Гүлжан» по проспекту Абылай-хана, «Арман» по улице Карасай-батыра, а также на перекрестках проспекта Аль-Фараби и улицы Досмухамед­улы и улиц Валиханова и Бараева в микрорайоне «Молодежный», у железнодорожного вокзала по улице Гете.

Сегодня тревожные кнопки SOS есть во многих казахстанских городах.

Задумка, конечно, хорошая, но вот реализация «хромала» чуть ли не с первых дней. Сообщения об этом стали поступать от неравнодушных горожан, решивших протестировать новые устройства. Оказалось, что в некоторых местах они не работали. Тогда в Центре оперативного управления департамента полиции Астаны заверили, что идет настройка, тестирование системы, поэтому могут быть сбои. Пообещали, что вскоре все будет исправно работать.

Однако прошло полтора года, но систему так и не настроили. В частности, в социальных сетях появились видеоролики, демонст­рирующие, что некоторые кнопки SOS не работают. Так, столичный блогер Тимур Асылханов провел эксперимент. В Ботаническом саду он воспользовался данной кнопкой, но безуспешно: устройст­во, запорошенное снегом, оставалось безмолвным.

«Когда не было сотовых, тогда еще можно было бы согласиться с этой идеей, но сейчас у всех телефоны и на 102 звонок бесплатный, зачем тумбы городить, да еще и нерабочие? Больше на освоение денег похоже», – размышлял Тимур Асылханов.

Подозрения блогера не остались без ответа. Департамент полиции Астаны под пос­том в соцсети сообщил, что «указанная Вами тревожная кнопка в районе Ботанического сада не подключена и не введена в экс­плуатацию ввиду проведения технических работ».

Но мы все же сделали официальный запрос в департамент полиции, чтобы узнать, как вообще обстоят дела с кнопками SOS. В предоставленной информации говорится о том, что в текущем году дополнительно устанавливаются еще три устройства, по которым в настоящее время проводятся плановые работы по настройке и выводу аудио- и видеоизображения в Центр оперативного управления. Они расположены в Ботаническом саду, со стороны улицы Орынбор, на железнодорожном вокзале «Нұрлы жол», со стороны автобусной остановки, и по улице Ш. Кудайбердыулы, возле школы № 52.

«В настоящее время все тревожные кнопки находятся в исправном состоянии. Ведутся плановые работы по настройке устройств, установленных в текущем году», – проинформировали в ДП.

Что касается самих «тумб», то их разработчик – отечественный производитель ТОО «IDS». По данным ДП Астаны, соглас­но договору, на 12 месяцев заложено 7 млн 800 тыс. тенге. В эту сумму входят мониторинг и настройка системы, замена комплектующих, оперативный выезд в случае выхода из строя и другие работы.

Но, согласитесь, цель должна оправдывать средства. Поэтому возникает вопрос: насколько устройства, на которые в год тратится почти 8 млн тенге, приносят пользу? Как сообщили столичные полицейские, с начала работы проекта посредст­вом тревожных кнопок поступило более 70 обращений админист­ративного характера. Они в основном касаются драк, распития спиртных напитков, утери имущества, потерявшихся лиц и лиц без определенного места жительства…

Что ж, остается надеяться, что устройства не превратятся в «памятники», а реально будут работать и приносить пользу.