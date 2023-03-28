Окончательные итоги выборов установлены

В заседании, прошедшем под председательством главы ЦИК РК Нурлана Абдирова, приняли участие представители политических партий, ответственные должностные лица Генеральной прокуратуры, министерств цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, юстиции, внутренних дел, журналисты. Также на мероприя­тии присутствовали представители Миссии БДИПЧ⁄ОБСЕ по наблюдению за выборами.

Открывая заседание, Нурлан Абдиров напомнил, что определение и опубликование итогов выборов депутатов маслихатов относится к компетенции соответствующих территориальных избирательных комиссий. В связи с этим районные, городские территориальные избирательные комиссии в двухдневный срок со дня проведения выборов, то есть не позднее 21 марта, опуб­ликовали в СМИ свои решения по подведению итогов выборов в 37 городских и 166 районных маслихатах.

Территориальными избирательными комиссиями областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента в пятидневный срок со дня выборов проведена работа по подведению итогов выборов в 20 маслихатов и опубликованию соответствующей информации. Решения ТИКов об итогах выборов в маслихаты размещены на официальном интернет-ресурсе Центральной избирательной комиссии в виде ссылок.

В соответствии с нормами избирательного законодательства итоги выборов депутатов Мажилиса в целом по республике определяются и публикуются Центризбиркомом в десяти­дневный срок со дня проведения выборов. 20 марта ЦИК объявил предварительные результаты, а вчера на основании протоколов территориальных и окружных избирательных комиссий были подведены окончательные итоги.

Согласно уточненным спискам, общая численность избирателей в Казахстане составила 12 035 578 человек. На выборах 69 депутатов VIII созыва, избирае­мых по партийным спискам, проголосовал 6 366 441 граж­данин.

Озвучив итоги голосования, Нурлан Абдиров обратил внимание представителей партий на то, что распределение полученных в результате выборов депутатских мандатов осуществляется руководящим партийным органом из числа кандидатов, включенных в партийный список, не позднее десяти дней со дня опубликования итогов выборов. Он также напомнил, что доля представителей женщин, молодежи и лиц с инвалидностью в совокупности должна составлять не менее 30%.

Также Центральной избирательной комиссией на основании протоколов окружных избиркомов утверждены соответствующие документы об итогах выборов депутатов Мажилиса VIII созыва, избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам.

В срок не позднее трех календарных дней кандидат, политическая партия обязаны представить в ЦИК отчет об использовании средств своего избирательного фонда, в котором должны быть указаны источники денежных поступлений, а также затраты. В свою очередь Центральная избирательная комиссия в течение пяти дней публикует отчетность по избирательным фондам. Важно соблюдать все процедурные сроки, установленные избирательным законодательством, подчеркнул спикер.

– Поздравляю всех с этим важным государственным политическим событием. Выборы прошли в соответствии с обновленным избирательным законодательством, принятым на основе общенациональной конституционной реформы. Новый формат выборов вызвал большой общественный интерес и активизировал политическую конкуренцию, – сказал Нурлан Абдиров.

В предвыборной гонке приняли участие все семь зарегистрированных политических партий, в том числе две новые. Граждане имели возможность самовыдвижения, и в отдельных округах конкуренция составила до 42 кандидатов на один мандат. Организация подготовки и проведения выборов осуществлялась в строгом соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами Республики Казахстан на принципах открытости и прозрачности.

По оценкам международных организаций, участники предвыборной гонки вели активную и свободную кампанию. Были созданы условия для волеизъявления граждан, реализовано несколько позитивных инициатив по облегчению доступа людей с инвалидностью к избирательному процессу. Международные наблюдатели высоко оценили проведение масштабной инклюзивной информационной кампании для избирателей, эффективную подготовку к выборам и организацию дня голосования.

По словам председателя ЦИК, в избирательный процесс были вовлечены 240 тыс. территориальных, 10 223 участковых, 3 053 окружных комиссий. В их состав вошли более 86 тыс. членов, из них 800 человек работают на постоянной профессиональной основе.

В день голосования за выборными процедурами наблюдали более 81 тыс. национальных наблюдателей, в том числе почти 39 тыс. доверенных лиц кандидатов политических партий, 19 тыс. наблюдателей от партий, свыше 23 тыс. наблюдателей от 252 аккредитованных общественных объединений. Еще 793 наблюдателя представляли иностранные государства и международные организации.

Выборы освещали 1 144 представителя казахстанских СМИ и 236 аккредитованных журналистов из зарубежных стран. Глава ЦИК поблагодарил их всех за содействие в обеспечении прозрачности и гласности избирательного процесса.

Прошедшая избирательная кампания была достаточно сложной для самих избирателей, наблюдателей и избирательных комиссий. Это связано с изменением электоральных правил в соответствии с введением новой пропорционально-мажоритарной системы и объединением выборов депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней.

Нурлан Абдиров отметил добросовестную работу подавляющего большинства членов ТИК всех уровней, организаторов выборов в центре и на местах. Сам день выборов прошел спокойно, голосование было организовано эффективно, и это отмечено большинством участников избирательного процесса.

Вместе с тем председатель Центризбиркома подчеркнул, что участие в избирательной кампании – не только политический, но и правовой процесс. Поэтому требования по соблюдению избирательного законодательства в равной степени распространяются на всех.

Тем не менее на некоторых участках в отдельных регионах были допущены нарушения при проведении процедур голосования и подсчета голосов. За нарушение закона решением участковых комиссий незамедлительно отстранены от участия в их работе 19 членов избиркомов.

В связи с распространением информационных материалов такого рода в соцсетях и поступ­лением обращений в избирательные комиссии 19 марта ЦИК направил запрос в Генеральную прокуратуру о проведении проверки и правовой оценки по каж­дому подобному факту.

По информации Генпрокуратуры, в день голосования зафиксированы нарушения со стороны 42 человек, все они привлечены к ответственности. Семь членов участковых комиссий оштрафованы по статье 108 Кодекса об административных правонарушениях, 18 членов – по статье 110.

Однако эти действия не повлия­ли на результаты волеизъявления граждан и позволили достоверно определить результаты выборов в избирательном округе или соответствующей административно-территориальной единице, заверил глава ЦИК. Глава ЦИК также с сожалением отметил, что до сих пор не устранены традиции голосования за членов семьи и других родственников, нахож­дения в кабине более одного человека одновременно и другие недостатки.

В ходе брифинга, отвечая на вопросы журналистов касательно распространяемых видео вбросов бюллетеней, Нурлан Абдиров еще раз пояснил, что рассматриваются все приходящие жалобы и заявления.

– Все замечания должны быть основаны на документированных и проверяемых фактах, – подчеркнул он. – Поэтому мы все такие случаи, которые были выявлены в день голосования, отправляли в органы прокуратуры, это требование закона. 19 марта, как только к нам и в территориальные комиссии начали поступать заявления, ЦИК сразу обратился в органы прокуратуры с просьбой проводить проверки и в случае, когда это предусмотрено законом, применять меры прокурорского реагирования.

Глава ЦИК привел конкретные факты. Например, видео о вбросе на избирательном участке № 279 в поселке Актас Карагандинской области было изучено органами прокуратуры. Председатель комиссии и наблюдатель одного из общественных объединений оштрафованы, председателя немедленно отстранили от участия в работе комиссии.

Аналогичное правонарушение зафиксировано на участке № 455 в сельском округе Иргели Карасайского района Алматинской области. Здесь также оштрафованы и отстранены секретарь и член участковой комиссии.

– К членам комиссий, если это подтверждалось, применялись меры непосредственно и сразу, не откладывая, как со стороны органов прокуратуры, так и собственно комиссии. За нарушение требований о равном избирательном праве путем голосования два и более раза или за другого избирателя – это статья 108 Кодекса об административных правонарушениях – органами прокуратуры к административной ответственности привлечены семь членов избирательных комиссий. За выдачу гражданам избирательных бюллетеней в целях предоставления возможности голосования за других лиц, это статья 110, к ответственности привлечены и отстранены от работы 18 членов избирательных комиссий, – проинформировал Нурлан Абдиров.

Заместитель председателя ЦИК Константин Петров также отметил, что окончательные итоги Центризбирком подводит на основании 20 протоколов территориальных избирательных комиссий (выборы по партийным спискам) и 29 протоколов окружных комиссий из регионов (выборы по одномандатным округам). А член ЦИК Анастасия Щегорцова добавила, что к ним официальные обращения о расхождении цифр по явке не поступали. И если кто-то из наблюдателей такие расхождения обнаружил, то должен был официально обратиться в вышестоя­щую комиссию или в суд.

Также Константин Петров прокомментировал вопрос формирования маслихатами составов участковых избирательных комиссий. Он напомнил, что в Конституционном законе «О выборах в РК» четко обозначено, кто не может быть членом ТИКов. В остальном – никаких ограничений, тем более по профессиональной деятельности, нет. Так же как нет и принудительного вовлечения людей в работу комиссий.

В дополнение член ЦИК Сабила Мустафина сообщила, что анализ состава избирательных комиссий страны показывает: бюджетников в них чуть более половины, остальные – представители коммерческих структур, политических партий, НПО, пенсионеры, самозанятые, студенты, временно не работающие. То есть представители абсолютно разных сфер, и все они работают в составе комиссий на добровольных началах.

Сабила Мустафина ответила на вопрос о возврате избирательного взноса. По ее словам, из 370 одномандатных кандидатов в Мажилис 104 он будет возвращен. Остальные 266 не набрали положенных 5% голосов избирателей. Избирательный взнос будет возвращен и двум партиям – ОСДП и «Respublica».

Председатель Центральной избирательной комиссии в ходе брифинга поделился мнением, что, проголосовав «против всех», казахстанцы таким образом проявили свою гражданскую позицию.

– Какая у нас была ситуация, когда в избирательных бюллетенях не было графы «Против всех»? Люди самостоятельно приписывали, что они против всех. Голос из такого бюллетеня не учитывался, так как он считался испорченным. Теперь же в бюллетенях присутствует эта графа. Эти данные понадобятся государству, которое должно задуматься, почему все эти люди так проголосовали. Точно так же это заставит задуматься и политические партии, – считает Нурлан Абдиров.

Журналистов также интересовала реакция Центризбиркома на оценку прошедших выборов Миссией БДИПЧ⁄ОБСЕ. Секретарь ЦИК Мухтар Ерман подчеркнул, что Центральная избирательная комиссия активно взаимодействует с миссией, которая состояла почти из 400 наблюдателей, для их полноценной работы были обеспечены все условия.

– В предварительном заявлении миссии есть ряд моментов, которые мы приветствуем. Выборы прошли в соответствии с новым законодательством. Учтены предыдущие рекомендации Миссии БДИПЧ. Прежде всего, одна из палат Парламента отныне напрямую избирается народом. Важные моменты связаны с понижением порога прохождения политических партий в Парламент, с облегчением регистрации партий, была применена система одномандатных мажоритарных выборов. Миссия работала на 1 201 участке, и 97% наблюдений оценивается миссией положительно, – сказал он.