Коррупционный скандал вновь разгорелся в Северо-Казахстанской области
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От вины до депрессии
В суд на судебного исполнителя
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Кто проходит в Мажилис от партии "Respublica"
Рыбакина впервые вышла в ¼ финала турнира WTA-1000 в Майами
Токаев выступит на открытии первой сессии Парламента РК VIII созыва
Нацелены на конструктивное сотрудничество
Окончательные итоги выборов установлены
Стал безопасным переход
Токаев подписал поправки в Конституционный закон "О судебной системе и статусе судей"
Решаются неотложные задачи
Результат общих усилий
Место встречи изменять нельзя
Солнечный свет ремесел
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 марта
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Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Мировой рекорд по наурыз коже установили в Астане
Аннулировать результаты олимпиады требуют родители костанайских школьников
Устойчивое функционирование и безопасность единого информационного пространства страны – один из базовых приоритетов государственной политики
Первую медаль женского ЧМ-2023 по боксу принесла Алуа Балкибекова
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
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ЕНУ лидирует в топ-100 предметного рейтинга QS среди вузов Казахстана
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
В Швеции задержали казахстанку, разыскиваемую за сбыт фальшивых евро
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
В бронзе и камне увековечили память о великом Абае в области Жетысу. Первый в регионе памятник поэту и просветителю открыли в Талдыкоргане в день празднования Наурыз мейрамы
Осужденные помогают пенсионерам убирать снег в СКО
Рекорд: в Актау морской пехотинец поднял барана весом 50 килограммов 230 раз
Доминирующее воздействие электорального сезона
Избранные народом депутаты должны поддерживать с избирателями постоянный контакт – прятаться нынче не получится.
Задержан подозреваемый в убийстве двухлетнего ребенка в Темиртау
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
Куляш Шамшидинова: Мир многократно имел возможность убедиться в огромном потенциале образования
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"Жители ждут, надо не затягивать" – премьер о развитии Конаева, G4 City и Алматинской области
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Казахстан и Узбекистан определили место строительства МЦПК "Центральная Азия"
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
В новых спорткомплексах должны быть все условия для людей с особыми потребностями – Смаилов
Новый поезд "Тальго" запустят из Астаны до Алаколя
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
Казахстан и Китай планируют увеличить взаимную торговлю до $35 млрд
Сегодня на сцене ЦКЗ «QAZAQSTAN» состоится концерт-презентация ансамбля «Гульдер»
Девушку ограбили и изнасиловали в Алматы
Пул совместных инвестпроектов обновили Казахстан и Узбекистан