Окончательный состав

Сборная Казахстана по хоккею с шайбой определилась с составом игроков, которые отправятся в Ригу в рамках второго этапа сборов к чемпионату мира по хоккею. Итак, тренерский штаб взял на последние учебно-тренировочные сборы следующих игроков.

Вратари: Андрей Шутов («Барыс», Нур-Султан), Сергей Кудрявцев («Южный Урал», Орск, Россия), Илья Румянцев («Арлан», Кокшетау), Денис Каратаев («Сарыарка», Караганда).

Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Валерий Орехов, Егор Шалапов (все – «Барыс»), Джесси Блэкер («Автомобилист», Екатеринбург, Россия), Даррен Диц (ЦСКА, Моск­ва, Россия), Леонид Метальников («Адмирал», Владивосток, Россия), Эмиль Нургалиев («Сарыарка»), Виктор Сведберг («Авангард», Омск, Россия), Иван Степаненко («Бейбарыс», Атырау).

Нападающие: Роман Старченко, Алихан Асетов, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Егор Петухов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Аркадий Шестаков (все – «Барыс»), Павел Акользин («Металлург», Магнитогорск, Россия), Кертис Волк («Автомобилист»), Максим Мухаметов («Номад», Нур-Султан), Дмитрий Гренц («Торпедо», Усть-Каменогорск), Саян Данияр, Михаил Рахманов (оба – «Сарыарка»), Батырлан Муратов (Rovaniemen Kiekko, Финляндия), Кирилл Панюков («Ак Барс»), Евгений Рымарев («Югра», Ханты-Мансийск, Россия), Дмитрий Шевченко («Авангард»).

Напомним, Казахстан проведет в Риге две контрольные встречи, пос­ле чего отправится в Финляндию на первенство планеты. Соперниками наших хоккеистов будут команды Канады, Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Италии и Франции. Турнир пройдет с 13 по 29 мая.