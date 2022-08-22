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Происшествия
Окровавленные чучела на деревьях испугали жителей Усть-Каменогорска
Елисеева Екатерина
корреспондент

В Усть-Каменогорске окровавленые чучела на деревьях испугали людей, сообщает Kazpravda.kz.

В социальных сетях опубликовали фотографии с окровавленными чучелами, которые испугали местных жителей.

По данным полиции Восточно-Казахстанской области, 20 августа на канал "102" Центра оперативного управления Управления полиции Усть-Каменогорска поступило сообщение о том, что на деревьях в палисаднике в районе Лесхоза висят чучела.

"Данный факт зарегистрирован в Иртышском отделе полиции. В ходе проверки сотрудники полиции в указанном районе чучела не обнаружили. Дополнительно отработаны палисадники в районе Березовой рощи. В настоящее время проводится отработка организаций, предоставляющих "квест" услуги, а также жителей района Лесхоз", – говорится в сообщении ДП.

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