В конкурсе принимали участие артисты балета из Казахстана, России, Австралии, Бразилии, Болгарии, Японии, Канады, Южной Африки, Южной Кореи и многих других стран. Несмотря на представительный состав соперников, Бахтияр Адамжан был решительно настроен на победу. Уверенность придавали хорошая профессиональная подготовка и поддержка опытных наставников. Подготовкой четырех классических вариаций, которые Бахтияр представил на конкурсной программе, занимались художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера», народная артистка России Алтынай Асылмуратова и педагог-репетитор, заслуженный артист России Константин Заклинский.

– Конкурсы важны для артистов, потому что сама подготовка и участие – это рост, развитие, своего рода проверка на выдержку, проявление характера. Другими словами, у одних есть бойцовский запал, дающий возможность идти к своей цели, а на других лучше смотреть в спектакле. Пока возраст позволяет, нужно пробовать, стремиться, проходить испытания. Считаю, что Бахтияр Адамжан достойно с ними справился и не подвел нашу большую балетную семью, – отметила Алтынай Асылмуратова.

На стамбульской сцене ведущий солист исполнил вариации из классических балетов «Дон Кихот», «Баядерка» Л. Минкуса, «Пламя Парижа» Б. Асафьева, «Эсмеральда» Ц. Пуни. Кроме того, специально для Бахтияра были созданы два современных номера – «Часть меня» (Part of me) казахстанского хореографа Сиязбека Уалибекова и «В пробуждении» (In the wake) в постановке Исяна Чжана (Пекин, Китай).

– На конкурс в Стамбул приехали лучшие танцовщики из разных стран мира, так что произошел колоссальный обмен опытом. Турецкая публика с большим теплом воспринимала мои выступления. После современной хореографии было непросто «переключиться» на классический танец. Успешно выступить помогли мысли о недавно появившемся на свет сыне. У меня выросли крылья, хочется еще больше работать, расти, достигать новых целей, – поделился впечатлениями Бахтияр Адамжан.

Вчера состоялся торжественный гала-концерт, где он выступил вместе с другими финалистами конкурса.