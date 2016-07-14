Статьи
Окрыляющая победа
Полина ФЕДОРОВА
В конкурсе принимали участие артисты балета из Казахстана, России, Австралии, Бразилии, Болгарии, Японии, Канады, Южной Африки, Южной Кореи и многих других стран. Несмотря на представительный состав соперников, Бахтияр Адамжан был решительно настроен на победу. Уверенность придавали хорошая профессиональная подготовка и поддержка опытных наставников. Подготовкой четырех классических вариаций, которые Бахтияр представил на конкурсной программе, занимались художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера», народная артистка России Алтынай Асылмуратова и педагог-репетитор, заслуженный артист России Константин Заклинский.

– Конкурсы важны для артистов, потому что сама подготовка и участие – это рост, развитие, своего рода проверка на выдержку, проявление характера. Другими словами, у одних есть бойцовский запал, дающий возможность идти к своей цели, а на других лучше смотреть в спектакле. Пока возраст позволяет, нужно пробовать, стремиться, проходить испытания. Считаю, что Бахтияр Адамжан достойно с ними справился и не подвел нашу большую балетную семью, – отметила Алтынай Асылмуратова.

На стамбульской сцене ведущий солист исполнил вариации из классических балетов «Дон Кихот», «Баядерка» Л. Минкуса, «Пламя Парижа» Б. Асафьева, «Эсмеральда» Ц. Пуни. Кроме того, специально для Бахтияра были созданы два современных номера – «Часть меня» (Part of me) казахстанского хореографа Уалибека Сиязбекова и «В пробуждении» (In the wake) в постановке Исяна Чжана (Пекин, Китай).
– На конкурс в Стамбул приехали лучшие танцовщики из разных стран мира, так что произошел колоссальный обмен опытом. Турецкая публика с большим теплом воспринимала мои выступления. После современной хореографии было непросто «переключиться» на классический танец. Успешно выступить помогли мысли о недавно появившемся на свет сыне. У меня выросли крылья, хочется еще больше работать, расти, достигать новых целей, – поделился впечатлениями Бахтияр Адамжан.

Вчера состоялся торжественный гала-концерт, где он выступил вместе с другими финалистами конкурса.

Популярное

Все
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
Почему жители аргентинского города Росарио многое знают о Казахстане
Карантин, возможно, введут в нескольких селах Костанайской области
Идея бюджета народного участия "зашла" в Алматы
Домбра – всему голова
Тридцать лет на страже национальных интересов
«Домик Петра I» – из Казахстана
О новых статусах и правах
Новые контуры Мангистау
Хлеб на столе
Эпоха Андриасяна
Задержали за взятку
Акцент на аналитику
Казахстан как центр медицинского туризма
Перспективы мегаполиса
Объединяя души и сердца
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 июля
По вопросам развития науки
Разговор с министром
Реликвии, доступные всем
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
Что происходит с тенге – свежие данные
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Электросамокаты разрушают древнюю архитектуру Рима
Новые льготы появились у лиц с инвалидностью в Казахстане – подписан закон
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
Пересмотреть ставки некоторых налогов предлагают в Минфине РК
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Пенсионный возраст: cнижать или нет?
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
В мире наступает эра глобального дефицита?
О каких новшествах нужно знать поступающим в казахстанские колледжи
Вооруженные разборки устроили 15 человек в Акмолинской области
Качество жизни зависит от качества мышления
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане

Читайте также

Статьи
Перспективы мегаполиса
Статьи
Разговор с министром
Статьи
Хлеб на столе
Статьи
Новая «нефть»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]