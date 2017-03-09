​Оксане сосны улыбаются

Оксана Егорова – специалист по лесоразведению и воспроизводству Арыкбалыкского филиала ГНПП «Кокшетау». Как только сегодня не называют работников лесного хозяйства, а в лесу ожидаемых перемен не видно. Новые должности в штатном расписании придумывают как бы в насмешку над природой, подгоняя их под проблемы, однако проблем не решая. И вот приятное исключение: за последние 9 лет (период лесоустройства) в Арыкбалыкском филиале добавилось почти 3 тыс. га зеленых насаждений.

2 000 га переведены в лесные естественные культуры после того, как полностью заросла гарь, 500 га составили ручные посадки, 365 га поросли лесом самовысевом. Для отечественного лесного хозяйства последнее явление можно назвать уникальным. Лес повсеместно наступает на поля сельхозназначения, ему в отведенных границах становится тесно, наступает, не ожидая приказа сверху.

Десять лет Егорова проходила в младших научных сотрудниках, потом, как признается сама, сбежала: кабинетная работа не для нее. В обязанности молодого, но не по годам грамотного сотрудника входило составление летописи природы, наблюдение на опытных площадках за плодо­ношением и урожайностью древесно-кустарниковых пород и травянистой растительности.

Отвечала она и за самовысев. Определила на учет 370 га, забросала официальными письмами вышестоящие ведомства, ставя вопрос ребром: или лес, или поля. Как это часто бывает, губерния пишет, начальство молчит. В результате складывается странная ситуация. Зерно на этих участках уже не возделывается, пашня зарастает бурьяном, а молодые сосенки, занимая место пшеницы, ячменя, остаются в подвешенном состоянии, ожидая перевода в гослесофонд.

Что касается национальных природных парков, процесс этот поставлен в жесткие рамки. Требуется постановление Правительства, любой другой документ силы не имеет. «Душа радует­ся, наблюдая как лес наступает на поля, притом лес здоровый, не больной или ущербный, выживший в конкурентной среде, однако только представишь, что он бесхозный, настроение разво­рачивается на 180 градусов», – высказывается по этому поводу специалист по лесоразведению и воспроизводству.

По ее словам, лес она полюбила в детсадовском возрасте. Родители постоянно брали за грибами, ягодами. С 7-го класса сама начала ездить на мотоцик­ле за дарами природы. В первом классе собрала самостоятельно гербарий из редких растений и луговых цветов. Коллекционировала букашек, таракашек, кузнечиков, в заспиртованном виде – гадюк, ужей, как думала в те годы, для их бессмертия. Лес ей снился, лес манил, вдохновлял своим зеленым нарядом. Она с ним разговаривала, делилась сокровенным, обращалась за мудрым советом.

Старается обойти лес крест на крест. Такое определение состояния Берендеева царства слышу впервые. «Крест на крест, – объясняет она, – когда все пространство занимает сухостой, прибавляющий таинственности, но только не привлекательности».

Каждый день на протяжении 17 лет зимой и летом автостопом добирается до работы. А если буран, сильный мороз, дома остаешься? – спрашиваю ее. Оксана удивленно смотрит в мою сторону и переспрашивает: «Вы о чем, как дома, за все годы ни одного, пусть даже вынужденного прогула».

Ей еще далеко до 40, однако школу прошла такую, что многие ее коллеги позавидуют. В 19 лет мастер леса, в подчинении 7 взрослых лесников. Она хозяйка территории площадью 19 879 га, включая курортное Имантауское озеро.

– Размеры обходов меня не пугали, больше всех боялась потерять клеймо, без которого отпуск леса строго-настрого запрещен, – вспоминает она. – Лесники иногда просили, уговаривали посидеть дома, дескать, сами отработают, им доверяла, но ответственности с себя не снимала, клеймо не отдавала, с ним спала...

«Я как та рысь, могу перегрызть горло за украденное в лесу живое дерево, – непонятно, в шутку или всерьез признается наша героиня и продолжает, – местные мой характер знают, в лесу не побалуют».

По жизни же Оксана – веселый, симпатичный человек. Главный лесничий филиала Андарбек Алимбаев называет ее «наше солнышко». Слово «ветеран» ей вообще не идет, хотя уже 19 бессменных лет в природозащитниках. Как правило, посылают на тот участок, который нуждает­ся в подъеме, где накопились проблемы.

Работая младшим научным сотруд­ником, после себя оставила подробную летопись природы со дня основания нацпарка. Летопись, она же история воды, растительности, животного мира, как нельзя лучше отражает его прошлое и настоящее состояние.

Территория филиала – 52 735 га, лесом покрыты 38,2 тыс. га. Половину всех площадей занимает береза, третью часть – хвойные культуры, на 6 тыс. га растет осина. В истории учреждения лишь одно черное пятно: 15 лет назад произошел природный пожар. Как отмечалось выше, гарь успела пол­ностью покрыться молодой порослью. А так лес растет, радует своей привлекательностью, насыщая атмосферу лечебным воздухом. Есть места с нехожеными тропами. Автор летописи О. Егорова их отражает особняком.

Девственный лес – гордость филиала так же, как и богатый животный мир. Своим учителем и наставником Оксана считает Сан Саныча Зальцмана. Он долгое время работал главным лесничим, сейчас на пенсии, но каждый день наведывается в офис, интересуясь делами коллег.

Оксана Егорова предлагает заглянуть в будущее отрасли. Оно представляется оптимистичным. «Бюджетная помощь – проблема уже заезженная, – рас­суждает она, – нам бы немного руки развязать, дать возможность заработать самим, а так – запрет следует за запретом».

Сегодня ручные посадки составляют 60–70 га, крайне мало. В 5 раз готовы увеличить объе­мы, нет якобы свободной земли, все об этом знают, но телега стоит на месте, переживает она. После чего следует новое предложение: «Да что мы говорим и говорим, пройдем в лес, он растет прямо в поселке».

– Смотрите, сосны улыбаются, они в нас видят друзей, стоит явиться «черным лесорубам», лес становится мрачнее мрачного, – попав в родную стихию, читает мне ликбез Оксана Егорова. – Ходит же байка, что на рыбалке годы жизни не засчитываются, в лесу не засчитывают­ся еще больше, какой воздух, какое блаженство...

Подобная преданность профессии, на мой взгляд, обязана быть вписанной золотыми буквами в достижения коллектива.