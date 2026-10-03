Октябрьский душ на «Астана Арена»

Матч с Молдовой должен был стать отправной точкой для турнирного рывка. Соперник, не побеждавший с ноября 2024 года, выглядел удобным оппонентом для набора трех очков. Однако воплотить задумки Джона ван ’т Схипа не удалось. В первые полчаса проявились проблемы с контролем мяча и организацией связей между линиями. Гости воспользовались сбоями в обороне, забив гол в добавленное к первому тайму время (46-я минута) и в начале второго тайма на 50-й минуте. Нуралы Алип сократил отставание на 64-й минуте (1:2), но организованный в концовке штурм к ничьей не привел. Поражение в родных стенах вызвало обоснованную критику.

Поединок с Фарерскими островами лишь подтвердил наличие проблем в игре сборной. К 63-й минуте казахстанцы уступали со счетом 0:2 после очередных ошибок в защите. После удаления в составе гостей на 65-й минуте Казахстан воспользовался численным преимуществом и отыграл два мяча: на 68-й минуте отличился Сергей Малый, а на 76-й – Нуралы Алип, установив окончательный счет 2:2. Тем не менее и эта домашняя ничья вызывает немало вопросов.

Показателен и расклад по забитым мячам: все три гола сборной в этих двух встречах провели центральные защитники. Да, игроки атаки участвовали в создании опасных моментов, к примеру, Максим Самородов отдал голевую передачу Алипу. Однако голевое молчание нападающих в октябрьских матчах подчеркивает дисбаланс в завершающей фазе и оставляет вопросы к эффективности атакующей модели.

Символичной получилась игра для Сергея Малого. Выйдя на поле в 77-й раз в футболке сборной, он обошел Самата Смакова и стал рекордсменом команды по числу проведенных матчей (Исламбек Куат в этой же встрече сравнялся со Смаковым – 76 игр). Впрочем, исторический вечер омрачился удалением самого Малого на 85-й минуте, смазавшей торжественный подтекст.

Серия из четырех матчей без побед в текущем розыгрыше Лиги наций отразилась на позициях команды: соглас­но оперативному пересчету (live-рейтингу) ФИФА, Казахстан опустился на 117-е место. Объяснять результаты простым невезением нельзя. Джону ван ’т Схипу необходимо скорректировать подход к игре. Впереди ноябрьский выезд в Молдову и домашний матч со Словакией, где цена ошибки станет предельно высокой.