"Окультуренные лужи" появятся в Астане

На встрече с жителями района Байконур заместитель руководителя столичного Центра урбанистики Асхат Садуов рассказал о новой системе водоотведения, которая позволит заменить ливневую канализацию так называемыми "окультуренными лужами", передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Дождевой сад" – очень интересный проект. Это будет полезно для жителей, освободим наши дороги от луж. Для этого мы планируем в столице создать... "окультуренные лужи", – сказал Асхат Садуов.
По его словам, "лужи", или специальные углубления в земле, будут собирать скопившуюся воду с дорог, где нет ливневой канализации.
"Планируется уводить воду в специальные зоны, где высадим культуры, которые максимально ее потребляют. Кроме того, вся прилегающая территория "Дождевого сада" будет облагорожена так, чтобы это выглядело эстетично и красиво. Первые подобные нововведения могут появиться в районе Байконур на улице Бараева, где скапливается достаточно большое количество воды", – сообщил он.
Спикер также отметил, что подобный проект по водоотведению уже хорошо зарекомендовал себя в Европе, а средства на его реализацию поступят от спонсоров.
"Мы уже вышли на ряд спонсоров, с которыми отрабатываем вопросы по реализации проекта. Если в ближайшем будущем ответ будет положительным, то, думаю, до конца года "дождевые сады" могут уже появиться в Астане", – заключил замглавы центра.
Всего жителям было продемонстрировано порядка 30 технологических решений.
Напомним, район с самыми передовыми технологиями планируют создать в Астане. Он будет располагаться в старой части города, в микрорайоне Жастар, в границах улиц Бараева, Кравцова, Ташенова и Хусейна.
По замыслу, благодаря внедрению новых технологий будут созданы улучшения по 10 направлениям: благоустройство (теплые тротуары, подогрев дорог), "умное" пешеходное и транспортное планирование, цифровое – мобильное предпринимательство, "умная" инфраструктура (освещение, ливневая канализация), экологические решения (раздельное хранение мусора), безопасность и так далее.