​Окунулись в сельскую жизнь

Чингиз Ташенов, Акмолинская область

Местом дислокации школьников из Кокшетау, Степногорска, Акколя и Ерейментау стал на этот раз детский оздоровительный центр «Звездный» в Бурабайском районе. В программу знакомства с сельской жизнью и бытом, историей и культурой края вошло посещение хозяйств, учебных заведений региона.

Красива и богата акмолинская земля. При этом удивительную неповторимость краю придают озера. Боровое, Щучье, Большое и Малое Чебачье... Они, как крупные жемчужины, впаяны в прекрасное ожерелье региона, о истории которого ребятам увлекательно рассказали экскурсоводы.

А сколько радости доставила ребятам поездка в музей природы и посещение контактного зоопарка, где наряду с дикими животными есть и домашние.

В один из дней дети совершили пешую экскурсию к пещере Кенесары, расположенной на южном берегу озера Аулиеколь. Здесь на памятной доске запечатлены слова пос­леднего хана казахов о судьбе своего народа. К пещере, которая по размерам напоминает восьмиканатную юрту, ведут каменные ступени, а прямо перед ней расположена большая площадка, с которой открывается непередаваемой красоты вид на озеро.

Участники проекта также посетили животноводческую ферму ТОО «Есиль Агро», в которой содержатся 1 500 голов КРС гольштейнской породы из Венгрии. Ребята сразу отправились к загонам с новорож­денными телятами, играли, гладили их, фотографировались. Специалисты хозяйства подробно рассказали о структуре фермы, о повадках животных, о перспективах развития.

Очень важными для ребят стали также профориентационные экскурсии в Колледж индустрии туризма и сервиса и Высший колледж Щучинска. Они получили здесь полную информацию обо всех специальностях, условиях приема, посетили учебные кабинеты и лаборатории, изучили материалы, представленные на тематических стендах. А студенты Высшего колледжа подготовили для них замечательную концертную программу.

Во время поездок для ребят проводились викторины, туристские конкурсы. По вечерам устраивались зажигательные дискотеки.

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