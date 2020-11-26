«Окжетпес» покидает КПЛ

В среду состоялись сразу пять поединков, по итогам которых определился неудачник сезона. Им стал кокшетауский «Окжетпес», который в следую­щем году будет выступать в Первой лиге. Решающим для «синегорцев» стал поединок против костанайского «Тобола», проигранный со счетом 0:2 (на 38-й минуте отличился француз Жереми Манзорро, а на 60-й – защитник сборной Казахстана Султан Абилгазы). Кстати, тоболовцы после победы стали на шаг ближе к за­воеванию серебряных медалей первенства.

Столичная «Астана», вспомнив о том, что после шести подряд завоеванных чемпионств и вовсе может лишиться даже призового места, наконец-то стала хоть немного похожа на себя прежнюю и вполне уверенно обыграла кызылординский «Кайсар» со счетом 3:1. Дублем в игре отметился киприот Пьерос Сотириу на 61-й и 73-й (с пенальти) минутах, а еще один гол забил хорват Марин Томасов на 25-й. У «волков» единственный гол на 30-й провел нападающий нашей сборной Максим Федин.

Оставить «Астану» без медалей все еще могут шымкентский «Ордабасы» и карагандинский «Шахтер», но они дружно потеряли очки. Южане разошлись с миром с петропавловским «Кызыл-Жар СК» – 0:0, а вот «горняки» еще к тому же и проиграли талдыкорганскому «Жетысу» – 1:2 (у семиреченцев на 23-й минуте забил болгарин Мартин Тошев, а на 74-й – португалец Педро Эуженио, у карагандинцев на 79-й – Айдос Таттыбаев).

Упорство проявили игроки актауского «Каспия», которые стояли на грани вылета из Премьер-лиги. В решающем поединке они добились победы над «Таразом» – 1:0. Единственный гол на 46-й добавленной минуте провел Арман Нусип.

Итак, еще раз напомним, что в Первую лигу вылетел кокшетауский «Окжетпес», а оттуда в элиту поднялись сразу 2 клуба с запада респуб­лики – «Актобе» и «Атырау». Таким образом, участниками КПЛ 2021 года будут «Кайрат» (Алматы), «Астана» (Нур-Султан), «Тобол» (Костанай), «Ордабасы» (Шымкент), «Шахтер» (Караганда), «Жетысу» (Талдыкорган), «Кайсар» (Кызылорда), «Тараз», «Кызыл-Жар СК» (Петропавловск), «Каспий» (Актау), «Актобе», «Атырау».