Олень прибился к стаду коров и стал своим для людей

Еще в январе фермер одного из хозяйств Казталовского района заметил, что в его стаде вместе с коровами пасется молодой олень. Приглашенные специа­листы районной ветстанции совместно с сотрудниками резервата «Бокейорда» провели все необходимые клинические анализы.

В естественной среде региона пятнис­тые олени не встречаются. Ученые предположили, что животное пришло с территории России, где оно, к слову, считается краснокнижным. Было решено направить его в областной эколого-биологический центр – зоопарк.

– К нам оленя привезли в начале февраля, – говорит заведующая отделом животного мира ОЭБЦ Шаттыгул Сапарова. – Животное здоровое, активное, чувст­вует себя хорошо. Это самец возрастом около двух лет. Олень очень спокойный, практически ручной. Видно, что привык к людям и прикорму – с удовольствием ест сено, зелень из теплицы, дробленку, желуди. Пока содержим его в зимнем загоне, пускаем к нему других обитателей: коз, лошадей, чтобы он адаптировался. Олени высоко прыгают – до трех метров. Поэтому для выгула на открытом воздухе сейчас решаем воп­рос строительства для нашего нового обитателя специального вольера с высоким ограждением. Надеемся, что ему будет комфортно на новом месте оби­тания. В природе эти животные живут 15–20 лет, в неволе, при соответствующем уходе – до 25–30 лет.