Ольга Булавкина рассказала землякам о предстоящем референдуме

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Ольга Булавкина в ходе своей рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область провела встречу со студентами и профессорско-преподавательским составом Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова.

«Как известно, пятого июня пройдет референдум по внесению поправок в Конституцию Республики Казахстан. Инициатор изменений, Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан переходит к новой государственной модели: новому формату взаимодействия государства и общества. Стоит отметить, что за годы независимости четыре раза вносились поправки в Конституцию РК. На этот раз изменения коснутся 33 статей Основного Закона страны и будут приняты на общенародном референдуме»,- отметила сенатор.

Депутат в течение двух дней на встречах со студентами подробно обсудила предлагаемые поправки в Основной закон и то, как они повлияют на жизнь граждан, государственную модель и политическую систему страны.

В свою очередь, студенты и коллектив Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова выразили готовность принять участие и проголосовать за будущее страны.