Ольга Рыпакова выиграла чемпионат Казахстана по легкой атлетике

Трехкратная призерка Олимпиады Ольга Рыпакова одержала победу на чемпионате Казахстана по легкой атлетике в помещении, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на vesti.kz
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Титулованная спортсменка приняла участие в розыгрыше медалей в прыжках в длину у женщин. По результатам шести попыток Рыпакова намного опередила соперниц, став чемпионкой страны. Ее результат 6 метров 44 сантиметра.
Открытое первенство Казахстана в помещении началось сегодня, 10 февраля, и продлится три дня.
Напомним, Рыпакова выиграла ОИ-2012 в Лондоне, а на последних Играх в Рио-де-Жанейро завоевала бронзовую медаль. Кроме того, российская спортсменка Татьяна Лебедева лишена серебряных медалей ОИ-2008 в прыжках в длину и в тройном прыжке по результатам перепроверки допинг-пробы. В связи с этим награду за второе место в тройном прыжке получит Рыпакова.
32-летняя легкоатлетка из Усть-Каменогорска – первая и пока единственная в истории Казахстана трехкратная олимпийская призерка.