Олимпиада-2022: достойное соперничество

Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы
Минимальный разрыв в четыре голоса решил исход голосования в пользу столицы Поднебесной. Алматы, к огромному сожалению, не станет столицей Олимпиады 2022 года, но маленькую победу для себя он все же одержал.
– Конечно, в первую очередь нужно поздравить с победой столицу Китая. Это первая в истории международного спортивного движения страна, которая уже провела у себя летние Олимпийские игры в 2008 году и станет хозяйкой зимних в 2022-м, – пытаясь скрыть за улыбкой свое разочарование, говорит представитель Дирекции международных спортивных проектов Алматы Дидар Сагадиев. – Поблагодарим своих партнеров за честную борьбу – в битве равных сторон и равных ресурсов победу одержал Пекин. Но Алматы нельзя назвать проигравшим, ведь впервые в истории Казахстана наш город пробился в финальную часть выборной кампании. А это безоговорочное признание профессионализма большой казахстанской команды, работавшей на успех. Участие Алматы в финальной стадии красноречиво свидетельствует – наш город может проводить у себя международные соревнования самого высокого уровня.
Прямая трансляция из Куала-Лумпура на больших экранах у Дворца Республики собрала тысячи горожан. Почти каждый из них был абсолютно уверен в победе Алматы. Тем более что сам президент МОК Томас Бах до последней секунды подпитывал эту уверенность. «Выбор столицы Олимпиады – это всегда импульс для развития спорта, страна-хозяйка должна стать узнаваемой во всем мире». Интрига исчезла, как только стало ясно, что в самом заветном конверте 2015 года к всеобщему разочарованию казахстанцев оказался не Алматы. И как тут не понять слезы в глазах шестилетней Маргариты Зуйкиной, готовившейся к радостному танцу в составе команды по черлидингу «Чикаго». Раздосадованная девочка, как и все, ожидавшая победы Алматы, со всего размаха бросила разноцветные пышные помпоны.
В отличие от маленькой Маргариты поражение Алматы стоически перенесла женская молодежная сборная РК по регби. Сторонники силовой, но честной борьбы, они с присущим им спортивным достоинством восприняли эту новость.
– Мы – за развитие отечественного спорта, и, конечно, в случае победы Алматы на право проведения Олимпийских игр, спорт в Казахстане пережил бы огромный подъем, – говорит тренер Ольга Рудой.– Но никогда не надо сдаваться. Мы хотим, чтобы Алматы выдвигал свою кандидатуру и на столицу летней Олимпиады, поскольку регби – летний вид спорта, а успехи женской казахстанской сборной сегодня очень впечатляют.
Любой исход голосования в Куала-Лумпуре готов был принять известный кинорежиссер Рашид Нугманов. С раннего детства и по сей день он остается поклонником таких зимних видов спорта, как хоккей и бобслей. По его словам, Олимпиада в Алматы могла бы принести городу огромный доход и дать большой толчок для его развития.
…Олимпиада-2022 пройдет в Пекине, но тысячи горожан медленно расходились с площади, бережно прижимая к груди маленькие флажки с олимпийской символикой Алматы.

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