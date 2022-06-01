Олимпиада эрудитов

Знатоков истории, казахского, русского и английского языков определили в ходе интеллектуальной игры.

Помериться силами в интеллекту­альных баталиях решили ­16 команд, представлявших 74 школы.

В состязании на звание лучших интеллектуалов приняли участие президенты школьных парламентов Шымкента – выборных объединений учеников, отличающихся активной жизненной позицией. Свои лидерские качества и эрудицию они проявили не только в общественной жизни, но и в постижении наук.

Интеллектуальную олимпиаду организовали городское управление образования и Шымкентский высший педагогический колледж.

По информации руководителя отдела методического центра городского управления образования Гулмиры Сулейменовой, главная цель интеллектуальной олимпиа­ды – определить уровень знаний шымкентских школьников и отобрать наиболее подготовленных учеников для участия в респуб­ликанских интеллектуальных соревнованиях.

Первое место в интеллектуальном состязании заняла команда «Касымхан». В нее вошли ученики шымкентских общеобразовательных средних школ № 26, 52, 66, 78. На втором месте команда «Интеллект», состоящая из учеников школ № 57, 58, 59 и 89. Третье место досталось ученикам школ № 72, 90, 102, 130, 132 и 135, объединенным в команду «Есимхан».

Победители интеллектуальной олимпиады получили кубки и памятные призы, подготовленные спонсором состязания – Шымкентским высшим педагогическим колледжем. Главной наградой победителю станет поездка на республиканский конкурс.