Свежий выпуск
Олимпиада эрудитов
Любовь Доброта, Шымкент

Знатоков истории, казахского, русского и английского языков определили в ходе интеллектуальной игры.

Помериться силами в интеллекту­альных баталиях решили ­16 команд, представлявших 74 школы.

В состязании на звание лучших интеллектуалов приняли участие президенты школьных парламентов Шымкента – выборных объединений учеников, отличающихся активной жизненной позицией. Свои лидерские качества и эрудицию они проявили не только в общественной жизни, но и в постижении наук.

Интеллектуальную олимпиаду организовали городское управление образования и Шымкентский высший педагогический колледж.

По информации руководителя отдела методического центра городского управления образования Гулмиры Сулейменовой, главная цель интеллектуальной олимпиа­ды – определить уровень знаний шымкентских школьников и отобрать наиболее подготовленных учеников для участия в респуб­ликанских интеллектуальных соревнованиях.

Первое место в интеллектуальном состязании заняла команда «Касымхан». В нее вошли ученики шымкентских общеобразовательных средних школ № 26, 52, 66, 78. На втором месте команда «Интеллект», состоящая из учеников школ № 57, 58, 59 и 89. Третье место досталось ученикам школ № 72, 90, 102, 130, 132 и 135, объединенным в команду «Есимхан».

Победители интеллектуальной олимпиады получили кубки и памятные призы, подготовленные спонсором состязания – Шымкентским высшим педагогическим колледжем. Главной наградой победителю станет поездка на республиканский конкурс.

Популярное

Все
К чему приводит вольный выпас сайги в Западно-Казахстанской области
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Быть ли геологическому туризму в Казахстане?
Как ужиться в доме с пятью малышами
Тепло Севера
У великого народа – великая мечта
Рынок труда восстанавливается
Двое в одной лодке
Наградить ряд казахстанцев орденами постановил Токаев
В Караганде установили памятник жертвам голодомора 30-х годов XX века
Крупный пожар на территории ТЭЦ близ Актау попал на видео
Дебаты «правительства» и «оппозиции»
Что сегодня происходит в мире казахстанского кино
Помогут ли поправки в Конституцию РК повысить устойчивость государства?
Дети-сироты по технической причине выпали из очереди на жилье в Северо-Казахстанской области
Сплав для телескопов, действующих в космосе, предложил казахстанский школьник
В день памяти жертв политических репрессий сенаторы посетили музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР»
Референдум-2022: преодолевать правовой нигилизм
Как научить ребенка вести себя в случае возникновения какой-либо угрозы
Чувствуя сердцем
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Более 20 человек застрелены в начальной школе в США
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
Текущий курс тенге реальный – министр нацэкономики
В Украине разворачивается один из самых масштабных миграционных кризисов в новейшей истории
Реформы в Казахстане создадут широкие возможности для иностранных инвесторов – Смаилов
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Информацию о задержании экс-министра культуры Мухамедиулы прокомментировали в суде Нур-Султана
Смогут ли казахстанские дети продолжать посещать бесплатные кружки и секции?
Референдум-2022: не оставаться в стороне
По каким причинам банки отказывают в льготном кредите на автомобиль
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание

Читайте также

Свежий выпуск
Народ становится субъектом политики
Свежий выпуск
Награда за ноу-хау
Свежий выпуск
В новых условиях
Свежий выпуск
Дамы обгоняют кавалеров

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]