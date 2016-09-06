​Олимпиада пройдет стороной

В решающем матче хозяева льда в основное время обыграли команду Франции со счетом 2:1. Таким образом, норвежцы с семью очками стали победителями группы и в 2018 году сыграют на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане.

Второе место в группе с пятью очками заняла Франция. Столько же баллов и у Казахстана, финишировавшего третьим. Последнее место заняла Италия, набравшая всего один балл.

Напомним, сборная Казахстана в первом матче на турнире победила в овертайме Норвегию (4:3). Во второй игре команда Андрея Назарова проиграла Франции (1:4), а в заключительной выиграла у Италии (3:2).