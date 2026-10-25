Олимпийские чемпионы из разных стран поздравили казахстанцев с Днем Республики

фото: Акимат Астаны

Известные борцы, зарубежные тренеры и спортивные журналисты, прибывшие в Астану на чемпионат мира по видам борьбы, поздравили казахстанцев с Днем Республики, передает Kazpravda.kz.

Участники международного турнира записали видеоролик с пожеланиями мира, здоровья и благополучия. К поздравлениям присоединились казахстанский чемпион мира по вольной борьбе Ризабек Айтмухан, олимпийский чемпион из США Кайл Снайдер и олимпийский чемпион Парижа-2024 по греко-римской борьбе Семён Новиков.

«С Днём Республики, Казахстан! В Астане меня очень тепло встретили. Я люблю Астану. Желаю всем мира, здоровья и благополучия!» — обратился к казахстанцам Кайл Снайдер.

Как сообщили в акимате Астаны, к праздничной инициативе также присоединились хорватский тренер Божо Старчевич, представитель сборной Монголии Грант Уорд Тёрнер и американские спортивные журналисты Эндрю Спей, Джонатан Козак и Марк Бадер.

Зарубежные гости поделились впечатлениями от столицы, отметив гостеприимство казахстанцев, чистоту и благоустройство города.

Напомним, с 24 октября по 1 ноября в спортивном комплексе «Барыс Арена» проходит чемпионат мира по видам борьбы. В соревнованиях принимают участие около 900 спортсменов из 135 стран.