Олимпийским пером очевидца

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Юрий ЛИФИНЦЕВ
Этому событию автор посвятил встречу с коллегами-репортерами, известными тренерами и прославленными атлетами. Несип Жунусбаев в столь монументальной форме далеко не впервые обращается к олимпийской тематике, новая увесистая книга – очередная в его послужном списке.
Семь золотых медалей штангистов Зульфии Чиншанло, Майи Манезы, Светланы Подобедовой и Ильи Ильина, велосипедис­та Александра Винокурова, легкоатлетки Ольги Рыпаковой и боксера Серика Сапиева, другие награды наших спортсменов – просто фантастическая удача для аккредитованного на главные соревнования четырехлетия журналиста, который увидел все эти подвиги своими глазами и смог первым взять интервью у счастливых героев и их наставников.
В книге объемно представлен величественный Лондон, интересно рассказано о его новых спортивных объектах и прославленных «ветеранах» мирового футбола и тенниса – стадионах «Уэмбли» и «Уимблдоне».
Во время Олимпиады в «Казахском доме» часто проходили встречи наших отличившихся атлетов с земляками-болельщиками, и автор подробно знакомит читателей с ходом этих торжественных мероприятий и разворачивавшихся дискуссий. Где-то на первых страницах «Золотого олимпийского маршрута» Н. Жунусбаев рассказал о неимоверном для начала 2012 года прогнозе руководства нашего спорта, в котором прозвучала уверенность в выигрыше по меньшей мере семи золотых медалей.
Все дальнейшее содержание книги – это и продолжение славной летописи казахстанского спорта, и почти поминутная хроника выполнения того очень смелого, державшегося в «секрете» лондонского плана.

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