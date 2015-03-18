Олимпийским пером очевидца Свежий выпуск 785 Юрий ЛИФИНЦЕВ

Этому событию автор посвятил встречу с коллегами-репортерами, известными тренерами и прославленными атлетами. Несип Жунусбаев в столь монументальной форме далеко не впервые обращается к олимпийской тематике, новая увесистая книга – очередная в его послужном списке.

Семь золотых медалей штангистов Зульфии Чиншанло, Майи Манезы, Светланы Подобедовой и Ильи Ильина, велосипедис­та Александра Винокурова, легкоатлетки Ольги Рыпаковой и боксера Серика Сапиева, другие награды наших спортсменов – просто фантастическая удача для аккредитованного на главные соревнования четырехлетия журналиста, который увидел все эти подвиги своими глазами и смог первым взять интервью у счастливых героев и их наставников.

В книге объемно представлен величественный Лондон, интересно рассказано о его новых спортивных объектах и прославленных «ветеранах» мирового футбола и тенниса – стадионах «Уэмбли» и «Уимблдоне».

Во время Олимпиады в «Казахском доме» часто проходили встречи наших отличившихся атлетов с земляками-болельщиками, и автор подробно знакомит читателей с ходом этих торжественных мероприятий и разворачивавшихся дискуссий. Где-то на первых страницах «Золотого олимпийского маршрута» Н. Жунусбаев рассказал о неимоверном для начала 2012 года прогнозе руководства нашего спорта, в котором прозвучала уверенность в выигрыше по меньшей мере семи золотых медалей.

Все дальнейшее содержание книги – это и продолжение славной летописи казахстанского спорта, и почти поминутная хроника выполнения того очень смелого, державшегося в «секрете» лондонского плана.



