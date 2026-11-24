Стороны обсудили укрепление двустороннего партнерства, стандарты спортивного управления и защиту прав атлетов. Коллега из Панамы поделилась планами подготовки к юношес­ким Панамериканским играм. В свою очередь Геннадий Головкин рассказал о грядущих крупных международных стартах в нашей стране и пригласил Дамарис Янг Аранду посетить Астану во время проведения Всемирного конгресса ВАДА.