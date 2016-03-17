Олимпийский комитет Казахстана приобрел новое антидопинговое оборудование
Азамат Сыздыкбаев
Новое оборудование для проверки на допинг закупил Национальный олимпийский комитет Казахстана. Об этом сообщил председатель Комитета спорта и физической культуры Елсияр Канагатов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на astanatv.kz.
"Оплатили, договор заключили, оборудование современное – это же за рубежом покупали. В апреле наша лаборатория уже будет иметь это оборудование. По рекомендации WADA мы приобретаем данное современное оборудование, которое необходимо для проведения более тщательного анализа (допинг-тестов – Прим. ред.) наших спортсменов. Чтобы выявить факты, если они имеются", – рассказал Канагатов.
Осенью прошлого года президент НОК РК Тимур Кулибаев высказывал опасения по поводу того, что запрещенные препараты могут быть не обнаружены в крови казахстанских спортсменов. Тогда же глава Национального олимпийского комитета пообещал приобрести новое оборудование для прохождения допинг-теста.