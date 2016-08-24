Статьи Олимпийский рекорд к юбилею Независимости Юрий ЛИФИНЦЕВ

Все дело в том, что главным показателем при составлении олимпийского рейтинга сборных команд всегда остается количество выигранных золотых медалей. По этому показателю земляки установили свой рекорд именно в Лондоне, семь раз поднявшись на высшую ступень пьедестала почета и выиграв при этом 13 наград.

А в советские времена казах­станские атлеты в составах сборной СССР 10 раз становились чемпионами Олимпийских игр в Сеуле (1988 год) и 6 раз – в Москве (1980 год). Из столиц Южной Кореи и Советского Союза наши спортсмены привезли 18 и 16 медалей соответственно.

О земляках-героях Рио-де-Жанейро мы рассказывали много и на протяжении всей Олим­пиады-2016. А теперь предлагаем вниманию читателей еще раз посмотреть на казахстанцев – призеров Рио-2016.



«ЗОЛОТО»

Плавание, дистанция 200 м, брасс

1. Дмитрий БАЛАНДИН (Казахстан) – 2:07.46

2. Джош Прено (США) – 2:07.53

3. Антон Чупков (Россия) – 2:07.53



Тяжелая атлетика, весовая категория до 77 кг

1. Нижат РАХИМОВ (Казахстан) – 379 кг

2. Люй Сяоцзюань (Китай) – 379

3. Мохаммед Махмуд (Египет) – 361



Бокс, весовая категория до 69 кг

1. Данияр ЕЛЕУСИНОВ (Казахстан)

2. Шахрам Гиязов (Узбекистан)

3. Сулейман Сиссоко (Франция)

3. Мохаммед Рабии (Марокко)

«СЕРЕБРО»

Дзюдо, весовая категория до 60 кг

1. Беслан Мудранов (Россия)

2. Елдос СМЕТОВ (Казахстан)

3. Наохиса Такато (Япония)

4. Диёрбек Уразбаев (Узбекистан)



Тяжелая атлетика, весовая категория до 69 кг

1. Сян Янмэй (Китай) – 261 кг

2. Жазира ЖАППАРКУЛЬ (Казахстан) – 259

3. Сара Ахмед (Египет) – 255



Бокс, весовая категория до 81 кг

1. Хулио Сесар Ла Крус (Куба)

2. Адильбек НИЯЗЫМБЕТОВ (Казахстан)

3. Матьё Бодердик (Франция)

3. Джошуа Буатси (Великобритания)



Бокс, весовая категория до 91 кг

1. Евгений Тищенко (Россия)

2. Василий ЛЕВИТ (Казахстан)

3. Руслан Тулаганов (Узбекистан)

3. Эрисланди Савон (Куба)



Вольная борьба, весовая категория до 75 кг

1. Эрика Уибе (Канада)

2. Гузель МАНЮРОВА (Казахстан)

3. Чжан Фэнлю (Китай)

3. Екатерина Букина (Россия)

«БРОНЗА»

Дзюдо, весовая категория до 48 кг

1. Паула Парето (Аргентина)

2. Чон Бо Кён (Республика Корея)

3. Отгонцэцэг ГАЛБАДРАХ (Казахстан)

3. Ами Кондо (Япония)



Тяжелая атлетика, весовая категория до 62 кг

1. Оскар Фигероа (Колумбия) – 318 кг

2. Эко Юли Ираван (Индонезия) – 312

3. Фархад ХАРКИ (Казахстан) – 305



Тяжелая атлетика, весовая категория до 63 кг

1. Дэн Вэй (Китай) – 262 кг

2. Хё Сим Чой (КНДР) – 248

3. Карина ГОРИЧЕВА (Казахстан) – 243



Тяжелая атлетика, весовая категория до 105 кг

1. Руслан Нурудинов (Узбекистан) – 431 кг

2. Симон Мартиросян (Армения) – 417

3. Александр ЗАЙЧИКОВ (Казахстан) – 416



Легкая атлетика, тройной прыжок

1. Катрин Ибаргуэн (Колумбия) – 15 м 17 см

2. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 14 м 98 см

3. Ольга РЫПАКОВА (Казахстан) – 14 м 74 см



Вольная борьба, весовая категория до 63 кг

1. Рисако Каваи (Япония)

2. Мария Мамашук (Белоруссия)

3. Екатерина ЛАРИОНОВА (Казахстан)

3. Моника Михалик (Польша)



Вольная борьба, весовая категория до 69 кг

1. Сара Досё (Япония)

2. Наталья Воробьева (Россия)

3. Эльмира СЫЗДЫКОВА (Казахстан)

3. Йенни Франссон (Швеция)



Бокс, весовая категория до 75 кг

1. Кларисса Шилдс (США)

2. Наукха Фонтейн (Нидерланды)

3. Дарига ШАКИМОВА (Казахстан)

3. Ли Цянь (Китай)



Бокс, весовая категория свыше 91 кг

1. Тони Йока (Франция)

2. Джозеф Джойс (Великобритания)

3. Иван ДЫЧКО (Казахстан)

3. Филип Хргович (Хорватия)

