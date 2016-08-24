Олимпийский рекорд к юбилею Независимости

Все дело в том, что главным показателем при составлении олимпийского рейтинга сборных команд всегда остается количество выигранных золотых медалей. По этому показателю земляки установили свой рекорд именно в Лондоне, семь раз поднявшись на высшую ступень пьедестала почета и выиграв при этом 13 наград. А в советские времена казахстанские атлеты в составах сборной СССР 10 раз становились чемпионами Олимпийских игр в Сеуле (1988 год) и 6 раз – в Москве (1980 год). Из столиц Южной Кореи и Советского Союза наши спортсмены привезли 18 и 16 медалей соответственно. О земляках-героях Рио-де-Жанейро мы рассказывали много и на протяжении всей Олимпиады-2016. А теперь предлагаем вниманию читателей еще раз посмотреть на казахстанцев – призеров Рио-2016.
«ЗОЛОТО» Плавание, дистанция 200 м, брасс 1. Дмитрий БАЛАНДИН (Казахстан) – 2:07.46 2. Джош Прено (США) – 2:07.53 3. Антон Чупков (Россия) – 2:07.53
Тяжелая атлетика, весовая категория до 77 кг 1. Нижат РАХИМОВ (Казахстан) – 379 кг 2. Люй Сяоцзюань (Китай) – 379 3. Мохаммед Махмуд (Египет) – 361