Олимпийский рекордсмен Майкл Фелпс хочет выступить на Олимпиаде в Рио Спорт 1196 Талгат Исенов

Лучший пловец в истории американец Майкл Фелпс подтвердил свое намерение в участии в отборочном этапе на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Eurosport.ru.



"Я с нетерпением жду следующего года. Не думаю, что слишком сложно понять, зачем я возвращаюсь, – заявил 29-летний Фелпс в интервью AP. – Мне нравится быть на крупных турнирах. Мне больно думать, что у меня не будет возможности выступить на предстоящем чемпионате мира".



Необходимо отметить, что 6 октября прошлого года Фелпс был дисквалифицирован Федерацией плавания США на полгода за вождение автомобиля в нетрезвом виде. По соглашению с руководством федерации спортсмен отказался от участия в чемпионате мира по водным видам спорта 2015 года в Казани.



Майкл Фелпс является 18-кратным олимпийским чемпионом (рекорд) и 22-кратным призером ОИ (также рекорд). Помимо этого он 26 раз становился чемпионом мира.

